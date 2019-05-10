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華映將下市
面板廠中華映管總處長黃世昌3月27日表示，因面板供過於求與中美貿易戰影響，造成財務困難，2018年第4季稅後虧損177.26億元，每股虧2.09元，全年大虧近240億元，每股虧3.02元。台灣證券交易所4月1日表示，華映有價證券自5月13日起下市。（圖取自Google地圖）
華映將下市
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華映將下市2/12

尚志第1季淨值轉負 大同集團股票下市第3家

最新更新：2019/05/10 15:26
大同集團企業股票下市將再添一家，尚志半導體（右）認列子公司綠能巨額投資損失，股票恐將下市。（圖取自Google地圖網頁google.com.tw/maps）
大同集團企業股票下市將再添一家，尚志半導體（右）認列子公司綠能巨額投資損失，股票恐將下市。（圖取自Google地圖網頁google.com.tw/maps）

（中央社記者張建中台北10日電）大同集團企業股票下市將再添一家，尚志半導體因認列子公司綠能巨額投資損失，今天公布第1季每股淨值轉為新台幣-3.95元，股票恐將下市，將成為大同集團第3家下市企業。

尚志半導體下午舉行重大訊息記者會，業務經理暨發言人施怡光表示，因為太陽能產業持續未見改善，旗下重要投資公司綠能第1季發生新台幣21.93億元資產減損。

因認列子公司綠能巨額投資損失，尚志半導體每股淨值由去年第4季的0.84元，下降到今年第1季的每股-3.95元，施怡光說，尚志半導體將依規定配合後續審核程序辦理。

尚志半導體恐將繼綠能與華映之後，面臨股票下市窘境，成為大同集團第3家股票下市企業。

施怡光表示，因認列綠能減損非屬於現金損失，對尚志半導體營運資金及現金流量無影響，本業營運一切正常。

施怡光說，尚志半導體股票下市後，企業總部將根留台灣，持續研發，全體員工仍將努力滿足台灣及全球客戶不斷演變的需求。（編輯：張良知）1080510

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