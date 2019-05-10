華映從領先業界到財務危機 最後交易日漲停下市

（中央社記者潘智義台北10日電）大同集團面板廠中華映管因發生債務危機，去年度財報淨值為負數，將在5月13日下市，今天是最後交易日，終場收盤直奔漲停0.17元，成交量5萬2457張。

華映是台灣第1家生產液晶面板的廠商，董事長林蔚山更在股東會自誇全台灣都沒人生產液晶面板之際，華映就引進日本技術製造液晶面板。

回顧台灣面板產業發展過程中，面臨來自韓國及中國大陸的強大競爭。南韓面板產業在2008年金融海嘯後投入龐大研發經費，提高技術門檻，一舉拉大與台廠的差距；中國大陸也在政府政策扶植下，近年產能及技術大幅躍進，從面板的採購者變為供應者。

當南韓三星及樂金成為全球面板產業龍頭之際，台灣面板廠持續整併，友達在金融海嘯前已合併廣達集團的廣輝，鴻海集團的群創光電在2010年3月18日以小吃大，併了奇美集團的奇美電子；當時華映也多次被市場點名，可能被友達合併，但最終只聞樓梯響。

華映的產業地位從領先變成落後，董事長林蔚山多次在華映股東會強調，面對全球產業競爭，一定要找到出海口，已經找到策略聯盟伙伴；雖然幾乎每次都黃牛，但卻有一次成真。2009年仁寶參與華映的私募增資案，當時新台幣100億元私募案，仁寶就投資了70億元，取得華映19.7%股權。

不過歷經多年虧損及減資後，2013年華映股價跌到1元以下，仁寶投資華映慘賠，華映把仁寶當面板下游出海口，仁寶取得華映面板做筆記型電腦零組件的美夢徹底粉碎，仁寶認賠把華映股票全賣回給大同。

華映此次因轉投資中國大陸華映科技，遭華映科技第2大股東福建省電子信息集團催討積欠貨款，引爆債務危機，終致一發不可收拾，資產遭債權銀行拍賣，上游原料供應商一度停止供料，被迫大量資遣員工，現在工廠只剩小量生產。

民國60年5月4日成立的中華映管，已有48年歷史，股票在90年9月17日上市，因107年度財務報告顯示淨值為負數，將在108年5月13日終止上市。（編輯：鄭雪文/張良知）1080510