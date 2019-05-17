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同婚專法闖關 林岱樺：遵照民意結果將投反對票

最新更新：2019/05/17 12:41
影片來源：中央社

（中央社記者陳俊華、溫貴香台北17日電）立法院會今天處理同婚專法，民進黨團達成共識將一致投票、共同承擔。民進黨立委林岱樺說，要為自己代表的民意投下反對票；民進黨團幹事長管碧玲說，投票結果會解釋一切。

立法院會今天將處理同婚專法，預計將上演表決大戰，為了讓今天的議事能夠順利進行，民進黨立委昨天就開始在議場外排隊，經過徹夜的輪班守候，民進黨立委上午6時30分便聚集在議場外，搶7時第一時間進入到議場內備戰。

行政院昨天與立法院民進黨團舉行行政立法協調會報，針對同婚專法凝聚共識，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，「一致投票、共同承擔」，沒辦法去挑戰大法官解釋，假如法案沒有通過才是真正的災難，要勇敢負責完成立法。

民主進步黨立委林岱樺表示，同婚專法今天要表決，去年底公投結果主流民意非常明顯，尤其是在高雄市，甚至針對婚姻定義為一男一女的公投案都有高達80%的民意，這麼高的民意彰顯下，「我還是會遵照民意結果來執行，即使被罰款，也會投下反對票」。

林岱樺表示，這是價值、理念的問題，她要為自己所代表的民意投下反對票。

林岱樺說，針對草案中有關「結婚登記」等10個條文，與行政院版同婚專法意見不同，她會投下不同意票；其他與行政院版意見相同者會投同意票。

民進黨立委段宜康說，這是民進黨要承擔的責任，每件事情對選舉都會有影響，「難道做決定或者追求應該要有的價值是考慮選票嗎？當然不是這樣」。大法官做了釋字第748號解釋，就該完成立法院在憲政上該完成的任務。

管碧玲說，昨天有討論要不要祭出黨紀，今天早上黨團幹部還忙於議事程序，因為這是重大、複雜的法案，幹部到目前都還在跟行政院、各政黨商談，目前還沒召開黨團大會，「我看最後投票的結果，就會解釋這一切」。（編輯：楊凱翔）1080517

立法院會17日處理同婚專法，民進黨團達成共識將一致投票、共同承擔。民進黨立委林岱樺（左）受訪表示，要為自己代表的民意投下反對票。中央社記者徐肇昌攝 108年5月17日
立法院會17日處理同婚專法，民進黨團達成共識將一致投票、共同承擔。民進黨立委林岱樺（左）受訪表示，要為自己代表的民意投下反對票。中央社記者徐肇昌攝 108年5月17日
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