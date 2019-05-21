F1傳奇尼基勞達辭世 決戰終點線本尊享壽70歲
最新更新：2019/05/21 12:51
電影「決戰終點線」本尊、F1賽車傳奇尼基勞達（右）與世長辭，享壽70歲。圖為勞達2016年在柏林領取勞倫斯世界體育協會頒發的終身成就獎，在電影中飾演勞達的丹尼爾布爾陪同出席。（美聯社）
（中央社維也納21日綜合外電報導）家屬和前車隊今天證實，電影「決戰終點線」（Rush）本尊、一級方程式（F1）賽車傳奇尼基勞達（Niki Lauda）與世長辭，享壽70歲。
奧地利媒體報導，家屬在聲明中說：「我們深感悲痛地宣布，親愛的尼基星期一安詳過世，家人隨侍在側。」
電影「決戰終點線」本尊、F1賽車尼基勞達與世長辭，享壽70歲。（圖取自維基共享資源網頁；作者Dijk，CC BY-SA 3.0 nl）
法新社和路透社報導，尼基勞達8個月前曾接受肺部移植手術，且1月因流行性感冒住院約10天。
邁凱輪（McLaren）車隊今天也證實，這位3屆F1世界冠軍過世，聲明說「尼基將永遠在我們心中，名垂青史」。
奧地利出生的尼基勞達曾在1975年、1977年及1984年奪得F1世界冠軍，當時效力法拉利（Ferrari）和邁凱輪車隊。
尼基勞達昔日與英國名將詹姆斯亨特（James Hunt）競爭的事蹟，被美國名導演朗霍華（Ron Howard）拍成電影「決戰終點線」。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1080521
1976年尼基勞達在德國比賽時遭遇嚴重車禍，他駕駛的法拉利被撞壞並燃起熊熊大火。影片來源：Julio Alvaro YouTube頻道
電影「決戰終點線」片段。影片來源：EpicEndings YouTube頻道
尼基勞達小檔案
- 生日：1949年2月22日
- 出生地：奧地利維也納
- 家庭狀況：
勞達有過兩段婚姻，擁有4男1女。1976年和第1任妻子結婚，生下2個兒子，兩人在1991年離婚，尼基勞達在婚外情生下了1個兒子。2008年開始第2段婚姻，生下1男1女雙胞胎。
- 勞達在1975、1977及1984年三度奪得F1世界冠軍。
- 1976年8月1日在德國站發生事故，整台車在賽道撞毀起火；勞達頭部嚴重燒傷，但他只錯過兩場比賽就再次回到賽場，並在義大利大獎賽獲得第4名。
- 勞達創辦勞達航空和尼基航空，也曾擔任過兩年捷豹車隊經理。