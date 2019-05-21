F1傳奇尼基勞達辭世 決戰終點線本尊享壽70歲

電影「決戰終點線」本尊、F1賽車傳奇尼基勞達（右）與世長辭，享壽70歲。圖為勞達2016年在柏林領取勞倫斯世界體育協會頒發的終身成就獎，在電影中飾演勞達的丹尼爾布爾陪同出席。（美聯社）

（中央社維也納21日綜合外電報導）家屬和前車隊今天證實，電影「決戰終點線」（Rush）本尊、一級方程式（F1）賽車傳奇尼基勞達（Niki Lauda）與世長辭，享壽70歲。

奧地利媒體報導，家屬在聲明中說：「我們深感悲痛地宣布，親愛的尼基星期一安詳過世，家人隨侍在側。」

電影「決戰終點線」本尊、F1賽車尼基勞達與世長辭，享壽70歲。（圖取自維基共享資源網頁；作者Dijk，CC BY-SA 3.0 nl）

法新社和路透社報導，尼基勞達8個月前曾接受肺部移植手術，且1月因流行性感冒住院約10天。

邁凱輪（McLaren）車隊今天也證實，這位3屆F1世界冠軍過世，聲明說「尼基將永遠在我們心中，名垂青史」。

奧地利出生的尼基勞達曾在1975年、1977年及1984年奪得F1世界冠軍，當時效力法拉利（Ferrari）和邁凱輪車隊。

尼基勞達昔日與英國名將詹姆斯亨特（James Hunt）競爭的事蹟，被美國名導演朗霍華（Ron Howard）拍成電影「決戰終點線」。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1080521

1976年尼基勞達在德國比賽時遭遇嚴重車禍，他駕駛的法拉利被撞壞並燃起熊熊大火。影片來源：Julio Alvaro YouTube頻道

電影「決戰終點線」片段。影片來源：EpicEndings YouTube頻道