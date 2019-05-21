勇士橫掃拓荒者晉級總冠軍賽 柯瑞葛林大三元[影]

勇士20日經延長賽後以119比117勝出，西區決賽系列以4勝0敗橫掃波特蘭拓荒者。（圖取自twitter.com/warriors）

（中央社波特蘭20日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士球星柯瑞、葛林今天都繳出「大三元」，助勇士經延長賽後以119比117勝出，西區決賽系列以4勝0敗橫掃波特蘭拓荒者，連續第5季打進總冠軍賽。

拓荒者上半場以69比65領先，第3節一度領先15分。勇士拉近差距，最後一節剩1分48秒打成111平手，柯瑞（Stephen Curry）終場前10秒投進三分球但被吹走步而不算，兩隊進入延長賽，勇士終場119比117獲勝。

勇士隊柯瑞攻下37分、13籃板、11助攻，葛林（Draymond Green）也繳出18分、14籃板、11助攻。湯普森（Klay Thompson）17分、6籃板；盧尼（Kevon Looney）12分、14籃板；麥克金尼（Alfonzo McKinnie）也添12分。

勇士大將伊古達拉（Andre Iguodala）因左小腿疼痛缺陣，另一球星杜蘭特（Kevin Durant）已在前個系列賽因右小腿拉傷休養；柯森斯（DeMarcus Cousins）則因左腿四頭肌受傷高掛免戰牌。少了3員大將的勇士依然能橫掃拓荒者，展現雄厚實力。

拓荒者方面，最高分是雷納德（Meyers Leonard）30分12籃板；里拉德（Damian Lillard）28分；麥卡倫（CJ McCollum）26分；柯林斯（Zach Collins）10分。

勇士在總冠軍賽的對手，將是密爾瓦基公鹿和多倫多暴龍之間的勝方。公鹿目前在東區冠軍賽以2勝1敗領先。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1080521