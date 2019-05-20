更多編輯台推薦新聞：
早安世界》颱風白鹿海警23日清晨發布 暴風圈擴大登陸機率降低
早報

早安世界》颱風白鹿海警23日清晨發布 暴風圈擴大登陸機率降低

重建台灣藝術史 美國順天美術館珍藏畫作回家了
文化

重建台灣藝術史 美國順天美術館珍藏畫作回家了

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看
專題

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

雷納德飆36分 暴龍二度加班擊退公鹿扳回一城[影]

最新更新：2019/05/20 12:11
NBA球星雷納德（持球者）19日攻下全場最高36分，率暴龍以118比112擊敗公鹿。（圖取自twitter.com/Raptors）
NBA球星雷納德（持球者）19日攻下全場最高36分，率暴龍以118比112擊敗公鹿。（圖取自twitter.com/Raptors）

（中央社多倫多19日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍今天在雷納德36分領軍下，歷經兩度延長賽以118比112擊敗密爾瓦基公鹿，拿下季後賽東區冠軍賽第3戰，扳回一城，取得1勝2敗。

暴龍球星雷納德（Kawhi Leonard）攻下全場最高36分，外加9籃板；西雅坎（Pascal Siakam）繳出25分、11籃板「雙十」；鮑爾（Norman Powell）挹注19分。

賈索（Marc Gasol）也為暴龍繳出16分、12籃板「雙十」。勞瑞（Kyle Lowry）添11分。林書豪未上場。

暴龍今天上半場打完以58比51領先7分，雷納德、西雅坎及鮑爾3人得分就已達雙位數。公鹿第3節打出24比19，緊咬比分，最後一節繼續拉鋸。

密道頓（Khris Middleton）正規時間結束前2秒補籃進球，助公鹿追成96比96，將暴龍逼入延長賽。兩隊「加班」5分鐘又打成103平手，進入第2次延長賽，暴龍終場以118比112勝出。

公鹿隊最高分是希爾（George Hill）24分；其次布洛格登（Malcolm Brogdon）20分；羅培茲（Brook Lopez）16分。「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）僅拿12分，但搶下23籃板。

兩隊21日將繼續在暴龍主場打第4戰。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1080520

影片來源：MLG Highlights YouTube頻道
延伸閱讀
拓荒者里拉德肋骨分離 仍帶傷上陣拚戰勇士西區決賽聽牌 葛林生涯第7次季後賽大三元NBA年度MVP 哈登字母哥喬治入圍
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報