雷納德飆36分 暴龍二度加班擊退公鹿扳回一城[影]

NBA球星雷納德（持球者）19日攻下全場最高36分，率暴龍以118比112擊敗公鹿。（圖取自twitter.com/Raptors）

（中央社多倫多19日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍今天在雷納德36分領軍下，歷經兩度延長賽以118比112擊敗密爾瓦基公鹿，拿下季後賽東區冠軍賽第3戰，扳回一城，取得1勝2敗。

暴龍球星雷納德（Kawhi Leonard）攻下全場最高36分，外加9籃板；西雅坎（Pascal Siakam）繳出25分、11籃板「雙十」；鮑爾（Norman Powell）挹注19分。

賈索（Marc Gasol）也為暴龍繳出16分、12籃板「雙十」。勞瑞（Kyle Lowry）添11分。林書豪未上場。

暴龍今天上半場打完以58比51領先7分，雷納德、西雅坎及鮑爾3人得分就已達雙位數。公鹿第3節打出24比19，緊咬比分，最後一節繼續拉鋸。

密道頓（Khris Middleton）正規時間結束前2秒補籃進球，助公鹿追成96比96，將暴龍逼入延長賽。兩隊「加班」5分鐘又打成103平手，進入第2次延長賽，暴龍終場以118比112勝出。

公鹿隊最高分是希爾（George Hill）24分；其次布洛格登（Malcolm Brogdon）20分；羅培茲（Brook Lopez）16分。「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）僅拿12分，但搶下23籃板。

兩隊21日將繼續在暴龍主場打第4戰。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1080520