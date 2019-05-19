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勇士西區決賽聽牌 葛林生涯第7次季後賽大三元[影]

最新更新：2019/05/19 12:57
金州勇士18日靠葛林（持球者）生涯第7次季後賽大三元帶動，後來居上110比99擊敗波特蘭拓荒者，在西區冠軍賽取得3比0聽牌的絕對優勢。（圖取自twitter.com/warriors）
金州勇士18日靠葛林（持球者）生涯第7次季後賽大三元帶動，後來居上110比99擊敗波特蘭拓荒者，在西區冠軍賽取得3比0聽牌的絕對優勢。（圖取自twitter.com/warriors）

（中央社波特蘭18日綜合外電報導）美國職籃NBA衛冕軍金州勇士，今天靠葛林（Draymond Green）生涯第7次季後賽大三元帶動，後來居上110比99擊敗波特蘭拓荒者，西區冠軍賽取得3比0聽牌的絕對優勢。

作客的勇士第2節一度落後多達18分，但葛林第3節帶頭吹起反攻號角，一舉扭轉乾坤。NBA季後賽系列過去沒有球隊能從0比3落後下逃出生天，拓荒者將於20日的第4戰力求不被衛冕軍橫掃。

葛林繳出20分13籃板12助攻的大三元，柯瑞（Stephen Curry）也轟進36分，21分是下半場攻得；湯普森（Klay Thompson）挹注19分，讓勇士幾乎不受杜蘭特（Kevin Durant）因傷缺陣影響。

拓荒者隊的麥卡倫（CJ McCollum）攻下全隊最高23分，一哥里拉德（Damian Lillard）全場被勇士雙人包夾盯防，18投5中只拿下19分。（譯者：陳亦偉）1080519

影片來源：MLG Highlights YouTube頻道
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