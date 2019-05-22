防市場信心崩盤 人民幣匯率保7中國不敢大意

（中央社記者翟思嘉上海22日電）中美貿易戰短期難止歇，人民幣兌美元匯率在數日內幾乎吐回今年全部漲幅，快速朝7靠攏。避免市場信心崩盤，重演2014年資金大奔逃，中國「保7戰」不敢大意。

自2018年中美貿易摩擦發酵以來，人民幣匯率多次逼近7。5月5日美國總統川普推文，稱再對中國祭出高關稅，使中美貿易戰突然升級。在岸人民幣（CNY）一週間兌美匯率大貶2%，離岸人民幣則一度跌破6.92，雙雙向7這個重要心理關卡靠攏。

5月17日，人民幣兌美元離岸價跌破6.94，創去年11月底以來新低。在岸價跌至6.91，創去年11月30日以來的收盤新低。人民幣上一次破7是在2008年世界金融危機時期。

美國祭出高關稅，勢必對中國出口大加打擊。一度傳出中國可能以人民幣貶值方式救出口，但遭官方否認。分析認為，一旦人民幣跌穿7這個重要心理關卡，可能觸發市場信心危機，若市場形成貶值預期，恐引發資本大規模流出，中國將面臨全面的經濟金融危機。

擔憂貶值說的影響，中國人民銀行調查統計司原司長盛松成在華爾街見聞撰文，強調破7對中國「弊大於利」。

他說，匯率貶值對中國外貿的促進作用有限，應警惕人民幣在貶值方向的超調。匯率如跌破關鍵點位，可能對市場信心帶來較大衝擊，加大資本外流壓力，甚至有可能在未來的中美經貿談判中「授人以柄」。

2014年美元走強，引發人民幣貶值預期，避險情緒上升導致資本開始大規模流出。中國國家外匯存底在2014年6月達3.99兆美元高峰後，於兩年半內劇減1兆美元，一度跌破3兆美元。

殷鑑在前，加上中國經濟形勢因貿易戰更加險峻，中國官方慎重應對「保7戰」。

中國人民銀行近日提出多項舉措以穩定市場預期，包括通過中間價報價啟動逆週期因子，加強調控市場。此外，政策工具也包括離岸央票及跨境資金流動管理等，與此同時，官員、官媒多次喊話，強調人民幣不會大幅貶值。

不過，近日人民幣表現顯示市場仍然惶惑不安，人民幣兌美元離岸價5月20日報6.9452，逐步往7靠近。在破7這道鋼索前方，中美兩國元首6月20國集團（G20）峰會上的「川習會」結果，將成為市場另一個重要的心理關卡。（編輯：張淑伶）1080522