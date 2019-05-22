藍常委揚言撤銷提名挺同立委 林奕華仍通過

國民黨中常委李德維日前揚言，若有違背黨紀問題，不排除提案撤銷提名挺同立委。挺同立委之一的林奕華（圖）22日仍通過提名。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北22日電）7位國民黨立委倒戈支持同婚關鍵條文，引發支持者反彈，中常委李德維今天提案，要立法院黨團到常會報告過程，作為是否違反黨紀的依據，黨主席吳敦義裁示交付研議。不過挺同立委之一的林奕華今天仍通過提名。

國民黨下午召開中常會，中常委李德維等人提案，邀請政策會和立法院黨團報告同婚相關法案的立法過程和結果，作為部分立委同志有無違反黨紀問題的依據。李德維日前也揚言，若有違背黨紀的問題，不排除提案撤銷提名挺同立委。

國民黨發言人歐陽龍會後轉述時表示，針對李德維的提案，吳敦義裁示交付研議。

國民黨中常會今天也通過第10屆立法委員選舉第五梯次7個選區提名案，其中包括在同婚法案中支持關鍵條文的立委林奕華。

歐陽龍表示，黨中央要釐清黨團是否開放投票，若開放，就沒有黨紀問題，若有規範才有違反黨紀的問題，在還沒有研議出來之前，提名還是要照著進度走。

部分挺同和反同人士也在國民黨中央外表達訴求。中常委曾文培認為，區域立委會有選票壓力，但不分區的立委，大家就會關心是否有照著黨意走。

今天通過7個選區立委提名案，包括台北市第6選區提名林奕華、新北市第1選區提名洪孟楷、新北市第8選區提名邱烽堯、高雄市第2選區提名黃韻涵、高雄市第7選區提名李雅靜、彰化縣第4選區提名蕭景田。桃園市第1選區因無人登記，依據中央提名審核委員會決議，徵召陳根德參選。

歐陽龍表示，在全國75個立委選區中，已完成布局53個選區，提名完成的有38個選區，進度為5成。（編輯：張均懋）1080522