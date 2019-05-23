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新聞專題
民進黨總統初選
民進黨5月22日中執會討論總統初選日程和民調方式，挺蔡和挺賴兩派交鋒，毫無交集，最後黨主席卓榮泰向中執委喊話，「難道3月13日是兒戲般通過初選公告」，他不能讓此事發生。會議最後在無共識下宣布散會，下週再議。
民進黨總統初選
新聞專題
民進黨總統初選2/15

蔡陣營指沒收中執會 卓榮泰還原會議現場

最新更新：2019/05/23 21:57
民進黨中執會討論總統初選時程無共識，總統蔡英文陣營痛批黨主席卓榮泰無預警中斷討論，「沒收了這場中執會」；卓榮泰23日臉書發文還原現場，反駁「沒收會議」的說法。（圖取自facebook.com/dpptw）
民進黨中執會討論總統初選時程無共識，總統蔡英文陣營痛批黨主席卓榮泰無預警中斷討論，「沒收了這場中執會」；卓榮泰23日臉書發文還原現場，反駁「沒收會議」的說法。（圖取自facebook.com/dpptw）

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文陣營發言人阮昭雄今天說，民進黨主席卓榮泰昨天無預警中斷討論，「沒收了這場中執會」；卓榮泰晚間還原會場實況，反駁「沒收會議」的說法，他說，會議會休息，雙方事先都知道。

卓榮泰強調，5月20日第3次事務性協調會議時，秘書長羅文嘉已提議「非常歡迎兩位參選人本人到場」；22日中執會中場休息時，賴清德來到休息室，並提出新建議，他隨即請蔡陣營代表林錫耀向蔡總統報告，林於稍後回報「希望多一點時間思考與協調，建議下週再次召開中執會。」獲得賴清德與其他在場人員同意，卓榮泰於是重回返會場，宣布散會。

卓榮泰臉書以「十場景」還原當天實況，他說，中執會前，他分別邀請林錫耀、賴陣營代表林俊憲到他辦公室，當面告知：1、今天中執會的討論會很冗長；2、中途他將宣布休息，並請雙方陣營及5人小組開會協商；當時民進黨立法院黨團總召柯建銘、羅文嘉也在場。

他說，中執會當時20多名中執委連署提出1案，多位中執委討論激烈但無交集。於是，他向全體中執委說明中央黨部自公告登記以來的作法、立場，並宣布會議暫停休息。

卓榮泰表示，會議休息後，他邀請林錫耀、林俊憲、5人小組成員陳菊、柯建銘、鄭文燦，以及行政院副院長陳其邁、羅文嘉等，8人進入貴賓室協商。

他先說明中常會及中執會慣例不會動用表決，而雙方各執己見僵局也似乎無法無異議通過共識決，請雙方陣營代表向兩位參選人說明前述狀況並請示有無折衷方案。不久後，林俊憲回報表示，賴清德本人馬上要來到中執會。

卓榮泰指出，賴清德在稍後到達貴賓室，加入8人討論並提出1項新建議，因為事出突然，他請林錫耀盡速回報蔡總統此新的發展。

卓榮泰說，大約30至40分鐘，林錫耀重返協商現場表示，「新的狀況希望多一點時間思考與協調，建議下週再次召開中執會，並繼續研究手機比例與對比方式等問題」，獲得賴清德本人及其他人員的贊同，形成雙方的具體共識。當下他為求嚴謹，也再次重述並確認林錫耀所說的內容。

卓榮泰表示，他隨即重回中執會場，對全體中執委如實轉述，會場上中常委陳明文短暫會議詢問後，無其他人再發言，他宣布散會。

他說，散會後，賴清德借用黨部記者室發言，羅文嘉除即時表明「賴清德發言不代表中央黨部立場，外界請勿誤會」，並另以新聞稿澄清。

文末，卓榮泰以文字標註「會開太久會休息雙方事先都知道」、「接受建議在場同意何來沒收會議」、「語氣堅定表明黨部立場是我責任」、「借開記者會非黨部立場確有不宜」。（編輯：李信寬）1080523

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