蘋果台灣第2家直營店 Apple信義A13近期開幕

蘋果公司（Apple）24日證實將在台北市信義區開設台灣第2家直營店「Apple信義A13」，位於台北市信義區A13大遠百興建基地旁的松壽路與松仁路口，屋頂結構採用四周傾斜的平滑設計。（蘋果提供）中央社記者江明晏傳真 108年5月24日

（中央社記者江明晏台北24日電）蘋果公司（Apple）今天證實將在台北市信義區開設台灣第2家直營店「Apple信義A13」，並公布新店的主題為「Barricade-創意在此登台」，開幕時間將於近期公布。

根據蘋果提供的照片，Apple信義A13座落於台北市信義區A13大遠百興建基地旁的松壽路與松仁路口，屋頂結構採用四周傾斜的平滑設計，類似美國芝加哥直營店採用的MacBook式造型屋頂。

蘋果官網到今天為止持續更新12筆台灣零售職缺，包括技術天才、專員、專家、Store Leader、經理、資深經理、Market Leader、技術專員、Apple Store領導人才培育計畫、創新培訓師、營運專家、商務專家。

上述12筆職缺的實際徵才人數未公布，且工作地點是「台灣的不同工作地點」，並非位於台北101購物中心1樓、2017年7月開幕的台灣首間Apple Store直營店。（編輯：郭萍英）1080524