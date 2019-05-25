正名新頁 總統：台美首次對等入名事務機構

總統蔡英文25日在總統府接見世衛行動團時表示，北美事務協調委員會已經正名為台灣美國事務委員會，見證了台美關係的穩固。中央社記者裴禛攝 108年5月25日

（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文今天表示，台灣美國事務委員會的新名稱來自台美之間的共識，這也是第一次把「台灣」和「美國」對等放入事務機構名稱，象徵台美關係緊密，存在良好的互信。

總統中午在臉書發文表示，週末早上，和美國有外交進展的好消息，1979年，美國依據「台灣關係法」規定，成立了美國在台協會AIT，作為執行美國政府與台灣相關事務的代表機構。同一年，我們也設立「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA），作為AIT的對等機構。

總統說，因為當年有特殊的時空背景，所以用「北美」代替「美國」的稱呼，也突顯出台灣外交處境的困難。如今，經過台美雙方不斷協調及共同努力後，2019年，也是「台灣關係法」立法40週年，台灣處理美國事務的代表機構，終於正式更名成「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S. Affairs，TCUSA）。

總統表示，新的名稱，來自台美之間的共識，能切實反映實質業務。這也是第一次把「台灣」和「美國」對等放入事務機構名稱，象徵台美關係緊密，存在良好的互信。

蔡總統謝謝所有為此付出努力的外交同仁，讓台灣保持自信，繼續與世界同行。（編輯：郭萍英）1080525