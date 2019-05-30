總統批中國打壓宗教 籲國際關切新疆人權問題

總統蔡英文30日出席「台灣國際宗教自由論壇」致詞表示，她有自信，台灣是印太區域內宗教自由度最高的國家之一。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者溫貴香台北30日電）總統蔡英文今天出席「台灣國際宗教自由論壇」致詞表示，在中國，基督徒聚會被打壓，藏傳佛教遭受嚴格管控，新疆維吾爾族與穆斯林甚至被送進「再教育營」，這些事件，都需要國際社會關切與聲援。

總統指出，今年3月，台灣和美國共同舉辦「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」，與十多個國家代表，一起為區域內的宗教自由貢獻心力；今天，台灣基督長老教會等多個人權團體聯袂發起「國際宗教自由論壇」，更是台灣做為宗教自由捍衛者最好的證明。

總統說，她有自信，台灣是印太區域內，宗教自由度最高的國家之一，但是台灣現在所享有的宗教自由並非與生俱來，無論是禁止母語傳道，甚至動用國家的力量，驅逐、逮捕特定宗教的信徒，都是台灣宗教史上血淚斑斑的一頁。

總統指出，主辦今天論壇的台灣長老教會過去曾受到威權政府脅迫，今日的自由是許多前輩們挺身抵抗不義、流血流汗爭取而來的成果，「我們是最清楚自由得來不易的國家」。

總統表示，台灣願意拿出道德勇氣，與宗教被壓迫的人們站在一起，「這就是舉辦國際論壇最重要的意義」，未來政府和民間組織也會不斷努力，促成更多國際合作，致力打造一個免於壓迫、包容而平等的世界。

總統並感謝達賴喇嘛、美國宗教大使布朗貝克，雖然不克出席論壇，仍以寫信或錄影的方式，與大家分享觀點並表達祝福。

總統說「慈愛能消弭憤怒」，這正是宗教的正面意義，她祈願所有關心自由、民主與和平的朋友，透過對話更認識彼此，共同為信仰自由而努力，最後，總統預祝論壇順利成功。

包括傳統基金會亞洲研究中心政策分析師Olivia Enos博士、對華援助協會創辦人傅希秋、主席Doug Robison、台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏、台灣基督長老教會總會副議長阿布絲、美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen）及新竹市長林智堅等人都出席這項活動。（編輯：陸倩瑤）1080530