出席韓國瑜凱道造勢 藍委態度謹慎沒選邊站

挺韓團體1日下午在凱道為高雄市長韓國瑜（前中著藍衣者）舉辦造勢大會，現場支持者奮力揮舞國旗，高喊要韓國瑜選總統，「凍蒜」聲不絕於耳。中央社記者裴禛攝 108年6月1日

（中央社記者余祥台北1日電）多個挺韓團體今天在凱道為高雄市長韓國瑜舉辦造勢大會，部分國民黨中常委、立委也出席。不過，相較於韓粉喊出「非韓不投」，立委發言時沒選邊站，僅強調國民黨一定要團結一致、重返執政。

「決戰2020．迎回台灣」全國團結造勢活動表定下午3時開始，但中午就已經擠滿人潮，雲林縣長張麗善率15位雲林縣議員北上力挺，國民黨立委沈智慧、林德福、蔣萬安、李彥秀、陳宜民、呂玉玲、林奕華、陳學聖、柯志恩、無黨籍立委陳玉珍以及國民黨中常委姚江臨、李德維、曾文培、游家富、李昭平、劉大貝、蕭景田都出席。

不過，相較於多位韓粉在台上激情力挺韓國瑜，並喊出「非韓不投」，出席的國民黨立委發言謹慎，並未選邊站。先前曾私下透露「韓粉比較不理性」的蔣萬安，今天到場時說完全不會尷尬。他向台下群眾表示，看到滿滿旗海、很多朋友聚在這裡，代表大家的共同目標就是凝聚力量、團結一心，一定要讓國民黨重返執政。

高雄市長韓國瑜（前左2）1日下午到總統府前凱道出席「決戰2020、贏回台灣」全國團結造勢大會，在護衛隊圍繞下大進場，沿途兩旁支持者熱情搖旗歡迎。中央社記者王飛華攝 108年6月1日

儘管出席站台，但蔣萬安也沒選邊站，受訪時表示黨內參選者只要需要協助，他們都會樂意幫忙。

柯志恩受訪時也說，只要是國民黨初選人邀請，他們都會參與。

黨內人士分析，現任立委雖出席造勢活動，但在韓國瑜進場或是在台上致詞時，並沒有任何一位立委與韓國瑜同框，可能是跟黨團希望黨內立委初選過程立場中立有關，但立委為了拚連任，一定都有選舉考量，還是會考量現實狀況。

一名有出席挺韓造勢的中常委指出，常委們出席也冒了風險，在今天之前誰也不知道造勢人潮是多還少，所有出席韓國瑜造勢的黨內人士都在押寶，但初選過程本是競爭，選邊站的情況應難免，初選過後就沒有這個問題，大家仍會團結支持勝出的人。（編輯：黃國倫）1080601