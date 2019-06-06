柯文哲：與台灣相比 台北更需要我

台北市長柯文哲（圖）6日下午列席台北市議會市政總質詢，由於他多次說過改變台灣從首都開始，民進黨籍市議員高嘉瑜詢問「台北比較需要你還是台灣」時，柯文哲斬釘截鐵表示「台北」。中央社記者郭日曉攝 108年6月6日

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北6日電）台北市長柯文哲今天說「目前台北與台灣相比，台北比較需要我」，上任以來，台北市公務體系有慢慢改變，不過，他也擔心，未來「台北一切回復原狀，台灣又沒有改成」。

柯文哲下午率局處首長列席台北市議會舉行的市政總質詢，答覆民進黨市議員高嘉瑜時，做上述表示。

高嘉瑜指出，有民調指6成高雄市反對高雄市長韓國瑜帶職參選2020總統，未來台北市可能會遇到相同問題，詢問柯文哲心中的備胎市長應具備何種條件。

柯文哲說，第一個條件是選得上，最有可能的是要有一定的知名度，而遲遲想不到人選，也是他還持續站在這裡的原因。

由於柯文哲多次說過，改變台灣從首都開始，高嘉瑜問他「台北比較需要你還是台灣」時，柯文哲斬釘截鐵的說「台北」，並表示台北市的公務體系已有慢慢改變，文化部分則難以用量形容。

不過，具體而言，柯文哲認為，資本預算執行率提高代表改變有成，只是沒有一次改到位。

被問及是否要繼續改變台北市，才能繼續改變台灣時，他說，「我是怕台北一切回復原狀，台灣又沒有改成，兩頭落空」。

時代力量議員林亮君要求柯文哲講清楚大巨蛋「先上線」意思，柯文哲說，他主張大巨蛋容留人數可降低，愈接近環評人數的59833，都審會比較容易過關，建照核發後，若屆時容留人數要再增加，可以再談。

環保局長劉銘龍表示，大巨蛋環評引進人口數為59833，若遠雄要提高，就必須就變更部分是重新做環評；都發局長黃景茂說，3月28日召開的都審會議，委員仍維持原決議，即緊急避難人數為59833+X，遠雄提出的7萬人僅供參考。（編輯：李亨山）1080606