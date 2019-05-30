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被民進黨納入對比民調 柯文哲：平常心看待

最新更新：2019/05/30 15:56
台北市長柯文哲（左2）30日上午到桃園參訪，對於民進黨將他納入對比民調，他受訪時表示，平常心看待就好。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年5月30日
台北市長柯文哲（左2）30日上午到桃園參訪，對於民進黨將他納入對比民調，他受訪時表示，平常心看待就好。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年5月30日

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）台北市長柯文哲今天上午訪視桃園市農會有機團膳截切場，對於民進黨將他納入對比民調，他表示，平常心就好。對於有人將此解讀為大家在逼他選總統，自己也覺得很奇怪。

柯文哲上午訪視桃園市農會有機團膳截切場，針對民進黨將他納入對比民調。柯文哲受訪表示，「平常心就好，平常心」，對於有人將此解讀為大家在逼他選總統，自己也覺得很奇怪。

柯文哲表示，早上看「蘋果日報」說，民進黨立法院黨團總召柯建銘勸前行政院長賴清德，說「柯P一定會選，所以你乾脆就把他放進去」，他也覺得很奇怪，兩人平常交情很好，但怎會知道自己要選不選，年前與柯建銘見面，兩人從頭到尾都沒有討論相關話題。

對於媒體詢問同婚在凱道可以辦桌，但6月1日挺韓（高雄市長韓國瑜）活動不能賣東西跟紀念品，遭質疑兩種標準。柯文哲說，印象中凱道很少有流動攤販，因為辦桌還是不一樣，他記得禁止交易行為，當初詢問得到回應是「如果這樣的話，馬路上都攤販」，所以不管馬路、公園，都不可有金錢交易。

針對6月1日有部分韓粉想要夜宿凱道，若強制驅離會不會被形容成是柯韓之爭。柯文哲指出，一切依法行政，想要夜宿一定要申請，不能沒有申請還臨時夜宿，這樣很奇怪，至於是否會強制驅離，他說，就是守法、平常心，這樣國家會比較正常一點。

記者又問，對於6月底至7月初於中國大陸上海登場的雙城論壇，中國大陸是否出難題，柯文哲表示，難題每年都有，兩岸間免不了會有角力，如果沒有互相諒解，很多事情做不下去，前提是要互信。（編輯：李錫璋）1080530

台北市長柯文哲（前右）30日上午訪視桃園市農會有機團膳截切場，聽取導覽解說，了解供應學童營養午餐的有機蔬菜供貨過程。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年5月30日
台北市長柯文哲（前右）30日上午訪視桃園市農會有機團膳截切場，聽取導覽解說，了解供應學童營養午餐的有機蔬菜供貨過程。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年5月30日
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