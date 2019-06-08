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美印太報告稱台灣為國家 外交部：持續強化合作

最新更新：2019/06/08 12:05
美國國防部1日發布55頁的「印太戰略報告」。（圖取自美國國防部網頁www.defense.gov）
美國國防部1日發布55頁的「印太戰略報告」。（圖取自美國國防部網頁www.defense.gov）

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）美國國防部日前公布的印太戰略報告中，將台灣稱為國家。外交部表示，報告將台灣列為可靠、有能力的合作夥伴，並以將近一整頁的篇幅提及台灣，外交部對此表達感謝，也將持續與美強化合作。

美國國防部1日發布的「印太戰略報告」（Indo-Pacific Strategy Report），在將台灣稱為國家的那一部分內容中，闡述美國如何與印太區域的民主國家加強夥伴關係，並以新加坡、台灣、紐西蘭和蒙古等4個國家（countries）為例。香港「南華早報」報導，報告將台灣稱為國家，美國分析家指出，這顯示華府認為有必要反制北京對台灣的日益施壓。

外交部今天表示，美國國防部的印太戰略報告重申「台灣關係法」對台承諾，強調美國將繼續確保台灣自我防衛能力；報告並在「強化夥伴關係」的部分將台灣與新加坡、紐西蘭和蒙古並列為美國可靠、有能力和自然的合作夥伴。同時，報告以長達近一整頁的篇幅提及台灣，外交部表達歡迎與感謝。

外交部並指出，中華民國是主權獨立國家，而台灣的民主、自由、人權、法治發展等成就，獲國際社會肯定。作為印太區域中負責任的成員，政府將繼續與美國等理念相近國家強化安全合作，共同對區域的長久穩定與和平做出貢獻。（編輯：楊玫寧）1080608

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