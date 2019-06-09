立院擬6月中開臨時會 藍綠再戰公投法

（中央社記者陳俊華台北9日電）立法院6月中擬召開臨時會，民進黨團欲處理公投法修法、大法官人事同意權等，下週將最後盤點；國民黨團總召曾銘宗今天說，將強力抗爭公投法修法，盼臨時會能處理跟蹤騷擾防制法。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）日前表示，行政院盼儘速完成三讀「經濟五法」，包括延長租稅優惠的「產業創新條例修正草案」、因應美中貿易戰與鼓勵台商回台投資的「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」、新增長照扣除額的「所得稅法修正草案」、納管農地工廠的「工廠管理輔導法部分條文修正草案」，及降低農漁產品關稅以爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的「海關進口稅則修正草案」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘向中央社記者表示，下星期黨團會再開會，盤點一次要處理哪些法案，「下星期再處理」，預計將從17日起召開臨時會。

民進黨團幹事長管碧玲則說，公民投票法修正草案與法官法修正草案是臨時會兩大重頭戲，前者修法避免去年11月24日公投併大選的選舉亂象重演，後者則攸關司法改革成效；大法官將在10月就職，因此人事同意權案也得在臨時會中處理。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，大方向贊成境外資金匯回管理運用及課稅條例，但台灣不缺資金，且恐有租稅公平問題，執政黨要說清楚；海關進口稅則幾乎都是對日本農產品的減免，包括清酒、山藥、蜜柑、味噌等，「主動對日本降稅，我們拿到什麼？」假設能因此加入CPTPP，黨團也會贊成，但能否藉此加入CPTPP，農委會也不表態，這樣就是不顧農民權利。

曾銘宗說，公投法部分，民進黨在野時強力推動修法，去年才打開鳥籠公投，才實施一次又要打回「鐵籠公投」，且連署要附身分證影本，民眾重視個資誰還願意連署；未來2年才辦一次公投，緩不濟急，與公投要即時、直接反映民意的意旨完全相反，「完全不能接受，一定會強力抗爭」。

曾銘宗表示，若要開臨時會，國民黨團要求將與一般民眾直接相關的「跟蹤騷擾防制法草案」列入議程；另外，公教人員的年資補償金，是舊制轉新制時的補償，跟年金改革無關，但今年6月30日將落日，非常不公平，黨團將提出草案，刪除落日條款。

中華民國憲法第69條規定，立法院若遇總統之咨請，或立法委員1/4以上之請求，得開臨時會。（編輯：楊凱翔）1080609