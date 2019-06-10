海英俊：中國5G提前啟動 下半年拉貨效應可期

（中央社記者張良知台北10日電）美中貿易戰持續，台達電董事長海英俊表示，若中國3250億美元輸美商品提高關稅，將直接影響終端消費；至於中國將5G發照期程提前，台達電在下半年可望出現拉貨效應挹注。

美國政府5月宣布禁止華為在未獲許可證下與美國企業做生意，Google也宣布停止供應華為Android系統更新和熱門軟體。海英俊認為，對華為而言，最壞的情況就是得另外發展自己的作業系統及供應鏈系統，其中，重建供應鏈不易，發展作業系統則會影響整個生態系統及開發商。

台達電雖然沒有做5G設備或手機，但5G的通訊電源是已準備好了，中國加速5G釋照及商轉期程，相關設備可望提前交貨，對台達電的挹注，下半年可能就會看到。

提到台達電營運展望，海英俊表示，今年第1季營運表現符合預期，第2季可望優於第1季；以歷史經驗來看，若扣除美中貿易戰因素，下半年營運仍將優於上半年。

美中貿易戰發展至今，海英俊指出，前三波對台達電營收的影響約5%至7%，在美國總統川普一直出招下，不確定性實在太大，企業界能做的就儘量做，分散製造基地不僅可降低關稅因素，對很多客戶來說也可安心不受干擾。

海英俊表示，目前還沒有看到終端需求下滑的問題，但較麻煩的是第4波對中國3250億美元輸美商品若真的提高關稅，就會直接影響到終端消費；據研究機構估算，美國一家4口一年平均將多花2000多美元，中產階級的消費力會受到影響，也會間接影響到廠商的資本支出的投資意願。（編輯：楊凱翔）1080610