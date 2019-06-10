LINE榮譽公民 蔡總統打假消息拚台灣民主更好[影]

（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文今天參訪LINE台灣辦公室，聽取將在7月正式上線的LINE數位當責計畫，她肯定並期盼透過更多官方訊息查證帳號，助遏止假訊息傳布；蔡總統並獲得全球第一座榮譽LINE公民獎座。

總統府發言人林鶴明晚間表示，蔡總統持續關心跨國企業在台灣營運情況，繼上週參訪Yahoo奇摩辦公室後，今天蔡總統偕同經濟部長沈榮津、工業局局長呂正華，參訪台灣民眾很熟悉使用的LINE台灣辦公室（台灣連線股份有限公司），瞭解LINE團隊在台灣的營運狀況和投資規劃，以及目前提供的多元數位服務現況。

在LINE全球事業拓展部資深副總裁姜玄玭及台灣連線股份有限公司董事總經理陳立人介紹下，蔡總統先聽取簡報。LINE表示，LINE貢獻給台灣的數位經濟產值高達新台幣305億元，未來還會加碼投資台灣30億元。此外，台灣LINE貼圖原創市集，目前累計貼圖產值約20億元，提供台灣設計家創作營收的平台。

蔡總統特別聽取將在7月正式上線的LINE數位當責計畫。LINE與行政院合作，持續和政府共同對抗假訊息。

林鶴明表示，蔡總統肯定並期盼透過更多的官方訊息查證帳號，有助於遏止假訊息的傳布。總統也希望大家多宣傳LINE TODAY謠言破解專區，讓更多民眾知道這個功能。

簡報結束後，蔡總統參訪辦公室並體驗員工咖啡吧，並對活潑的辦公室設計很感興趣，除了和熊大合影外，還好奇的問熊大的國籍。

林鶴明表示，因「小英的日常」貼圖創作者「蠢羊與奇怪生物」獲得了4月的新人MVP，蔡總統今天一起觀禮。姜玄玭代表LINE總部，致贈全球第一座Honorary LINER榮譽LINE公民獎座給總統做紀念。

蔡總統分享參訪心得時表示，自己在江湖上這麼久，因為貼圖，第一次領到新人獎，很謝謝創作者分享這個獎項的榮耀。此外，蔡總統也肯定LINE和政府跟公民團隊，一起努力消滅錯假訊息，讓台灣民主變得更好。（編輯：楊凱翔）1080610