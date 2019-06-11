連續4天發生鬥毆 侯友宜怒撤換淡水分局長

（中央社記者葉臻新北11日電）新北市政府警察局執行違法零容忍行動專案，然而從7日起卻連續4天發生鬥毆，新北市長侯友宜相當震怒，下令撤換淡水分局分局長陳良德，公文已批准，陳良德將調任局內科長職。

侯友宜上任後強調整頓治安，在3月20日啟動為期一個月的「安居三箭－新北三安大執法－治安、公安、交安違法零容忍」行動專案，然而從本月7日起卻接連4天爆發鬥毆衝突，讓整個專案行動宣告失敗。

今年淡水清水巖祖師遶境活動在7日、8日登場，在警方層層戒備下仍發生鬥毆事件，7日深夜12時許淡水區水碓街上一名疑似酒醉男子與遶境隊伍發生衝突，警方制止過程中，有人竟對員警動手推擠，遭警方逮捕上銬，事後陣頭成員竟包圍派出所嗆聲，形同挑戰公權力。

8日則是有鬧事分子在淡水捷運站外的廣場爆發衝突，現場陣頭成員對民眾及警員叫囂，爆發拉扯，淡水分局派遣30多名快打警力趕達現場才制伏滋事分子。

9日晚間三芝福成宮媽祖遶境時，有幫派分子因收不到過路費，圍毆5名在媽祖廟內祭拜的義消，甚至囂張推倒現場淡水分局員警，支援警力趕抵後只逮捕一人，其他逃逸同夥竟至三芝分駐所丟擲酒瓶、叫囂。10日晚間則是在中和區積穗國中前，兩派人馬發生鬥毆，其中一名男子因此重傷昏迷。

為期兩天的淡水清水祖師遶境活動8日落幕，但臉書社團出現許多遶境過程的街頭衝突訊息。淡水警分局偵查隊長林立人9日指出，零星衝突均快速壓制排除，未發生聚眾鬥毆、包圍派出所情事。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年6月9日

侯友宜為此震怒，認為淡水分局分局長陳良德失職，情資沒掌握、沒有強勢執法、沒有到第一線和兄弟並肩作戰外，事後竟沒有親自出面，而是派偵查隊長林立人出面說明，面對排山倒海的責難，今天下午下令將他撤換。

陳良德原任瑞芳分局長，4月12日才走馬上任淡水分局，當時侯友宜勉勵警察同仁能為市民打造一個「安居樂業」的環境，未料竟接連發生治安事件，陳良德上任至今僅2個月就被撤換。

新北市政府警察局長陳檡文表示，撤換陳良德的公文已直接由市長批准，目前已有接替人選，但得由警政署批准後才能公布，陳良德則將調任新北市政府警察局擔任科長。（編輯：卞金峰）1080611