港生聲援反送中 總統府：台灣不會是惡法幫凶

（中央社記者溫貴香台北13日電）總統府今天表示，總統蔡英文密切關注香港反送中遊行發展，台灣絕不會接受任何以消滅國家主權為目的的作為，也拒絕接受以修法為前提的個案移交，台灣不會是惡法的幫凶。

香港政府推動修訂逃犯條例，掀起反對聲浪。6月9日「反送中」遊行，主辦單位估計多達103萬人參加；12日再現抗議人潮，重演2014年「占中」景象，原訂二讀逃犯條例草案的立法會宣布取消議程，警方動用催淚瓦斯和橡膠子彈驅離抗議民眾。

在台港生們上午在台北賓館前召開記者會譴責港府暴力，請蔡總統同撐港台人權，記者會後，港生們將前往總統府前遞交陳情信。

總統府發言人張惇涵上午表示，總統這幾天都密切關注香港反送中遊行的發展，也數次公開表達，台灣絕不會接受任何以消滅國家主權為目的的作為，也拒絕接受以修法為前提的個案移交，台灣不會是惡法的幫凶。

他表示，總統府知道許多學生要來總統府表達意見，也正面看待在台港生表達意見，因為民主、自由是台灣珍惜的價值，台灣會堅持守護這樣的價值，也願意分享這樣的價值，撐住全世界所有想要爭取自由、民主的人。

張惇涵表示，由於今天雨勢較大，會儘快安排學生代表們進來總統府，不要在戶外淋雨，以免著涼感冒。總統上午已有既定外賓與會議行程，府方會做適當安排。（編輯：張均懋）1080613