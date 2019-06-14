柯文哲：香港鬧成這樣 我被國台辦讚賞很尷尬

（中央社記者陳怡璇台北14日電）國台辦讚賞台北市長柯文哲「兩岸一家親」論述。柯文哲今天重申，「被他讚賞反而實在是尷尬」、「能拜託不要講我好話嗎」。對於是否選總統，他說，繼續做好自己的事。

中國國務院台灣事務辦公室讚賞柯文哲「兩岸一家親」論述。柯文哲昨天於台北市議會接受市政總質詢時表示，「國台辦那個也很奇怪，太令人尷尬」。

柯文哲今天出席「108年警察節暨第27屆金吾獎頒獎典禮」，會後接受媒體聯訪時指出，兩岸的考卷怎麼考都不會及格；被讚賞時，他心裡想「天啊，這真的是尷尬」。

柯文哲說，「特別香港鬧成這個樣子，被他讚賞反而實在是尷尬。」

記者詢問，是否擔心會失去台獨選票。柯文哲表示，平常心，先確定戰略，「不要因一時波浪去改變航向」，還是要穩健地往預定方向前進。

總統蔡英文贏得民主進步黨總統初選。媒體提問，是否選總統。柯文哲指出，繼續做好自己的事情、深呼吸放輕鬆、繼續向前走。（編輯：戴光育）1080614