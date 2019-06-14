醫師急迫調劑藥品規定太嚴 大法官認定違憲

（中央社記者林長順台北14日電）司法院大法官會議今天做出釋字第778號解釋，藥事法施行細則第50條等對醫師調劑「醫療急迫情形」解釋部分，逾越母法規定，違反憲法第23條法律保留原則，自解釋公布起失效。

醫藥分業後，依藥事法規定，藥品調劑應由藥師負責，但同法第102條第2項規定，在無藥事人員執業的偏遠地區或「醫療急迫情形」，醫師可調劑藥品，若非上述兩種狀況，依法可裁罰醫師新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

「藥事法施行細則」則對何謂「醫療急迫情形」做出規定，「醫師於醫療機構為急迫醫療處置，須立即使用藥品之情況」，行政院衛生署食品藥物管理局（今衛生福利部食藥署）也以FDA藥字第1000017608函，說明「立即使用藥品」是指醫師「當場施與針劑或口服藥劑」。

台北市1名婦產科診所毛姓醫師於民國102年替病患看病時，親自調劑交付藥品給病患，事後病人卻提出檢舉，毛姓醫師被依違反藥事法裁罰3萬元。醫師認為符合「醫療急迫情況」，提起訴訟均被駁回，向大法官聲請釋憲。

大法官會議今天做出釋字第778號解釋，認定藥事法第102條第2項規定限制醫師藥品調劑權，未牴觸憲法第23條比例原則，與憲法第15條保障人民工作權意旨，尚未違背。

不過，大法官認為，藥事法施行細則第50條及食藥署FDA藥字第1000017608號函，均增加法律所無的限制，逾越母法規定，與憲法第23條法律保留原則的意旨不符，應自本解釋公布之日起，失其效力。（編輯：戴光育）1080614