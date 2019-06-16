懲違紀官兵維軍紀 海軍3年汰除百餘人

軍方人士指出，海軍司令黃曙光擔任司令已3年，上任即推動「清流年」，3年來，針對所屬違法犯紀人員，遭記大過汰除者已將近140人。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北16日電）海軍軍紀案件頻傳，多名官兵遭拔官撤職記大過汰除。軍方人士今天表示，海軍司令黃曙光整飭軍紀，3年來針對違法犯紀遭記大過汰除者已近140人，重大違法遭撤職不得支領退伍金者達30餘人。

海軍近期爆發多起重大軍紀案件，除日前爆發的艦長性侵女部屬遭拔官撤職、男女官兵在艦上拍攝性愛影片處以撤職及兩大過懲處並汰除，今天又再度爆發有官兵涉足不正當場所，涉案人經調查處以大過以上處分並汰除。

海軍艦隊指揮部今天表示，針對近期肇生重大軍風紀案件，全面要求各級部隊加強軍法紀教育及內部管理作為，並清查凡不遵法令或違反禁令者，均秉清流作法，一律嚴懲汰除絕不寬貸，以確保內部純淨。

軍方人士指出，黃曙光擔任司令已3年，上任即推動「清流年」，3年來，針對所屬違法犯紀人員，遭記大過汰除者已將近140人，重大違法者，撤職不得支領退伍金者也達30餘人，並移送法辦，相關數據應為三軍之冠。

軍方人士表示，海軍近期數起軍紀案件引發社會關注，就每個案件的處理，可明顯看出黃曙光整飭軍紀的決心，即便是服役已經20年的上校艦長，一旦違犯軍紀，也是撤職處分。凡是違反重大軍風紀事件，不論官兵的階級與職務，一律依法徹底檢討肇責，並移送司法機關偵辦，無人能倖免。（編輯：趙蔚蘭）1080616