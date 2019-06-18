歸還原民土地 總統：不希望一拖再拖

（中央社記者溫貴香台北18日電）總統蔡英文今天對原住民族最關注的土地問題要求，原轉會下次會議必須提出報告案，須向族人交代，到底處理了哪些案子，哪些案子有哪些困難，不希望一拖再拖。

蔡總統下午在總統府主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第10次委員會議，會中安排原轉會文化小組、和解小組兩個工作成果報告案，並進行關於「原住民族傳統地名」、「原轉會檔案文獻分類公開」的委員提案討論。

總統聽取報告後感謝文化小組清楚呈現出原住民族傳統命名文化在過去和現在，所遭遇的挑戰；且政府修改「姓名條例」，保障族人恢復族名的做法，不是「額外的優惠」，而是要歸還原住民族被剝奪的權利。這就是歷史正義的實踐。

總統表示，從族人恢復族名的比例也可以看出，相關的法規和政策，需要更細膩、更體貼，對原住民傳統族名的認識，也還有進步空間。

在和解小組報告案部分，由小組召集人謝若蘭提出「和解小組階段性成果重點報告」，闡述和解小組蒐集國內各族和解慣習、比較國外原住民族轉型正義案例，以及透過社會溝通開啟廣泛對話的經驗。

總統表示，和解小組播放的影片中，有一句話讓人印象深刻：「這是一趟從2%原住民族人走向98%社會大眾的旅程。」歷史正義和轉型正義的社會工程，要想轉得動、走得遠，需要開啟更多的溝通對話。

總統說，和解小組的經驗，也可以說是不分族群轉型正義工作的典範。除了鼓勵小組工作團隊再接再厲外，也期許原轉會各位委員與政府不同部會的同仁，一起參考和解小組的經驗，抱持著「族群主流化」的精神，促成更多跨族群的理解和互動。

總統說，執政3年後，有很多事情開始讓人民有感，認為政府有做事，但也必須忍受前3年人民不諒解、不理解或者印象不深刻，剛開始最困難受限於現行法律的限制，必須不斷討論與溝通，但她相信原住民族轉型正義這件事情一定會走到。

「你或許現在不相信我，但我在很多事情上，雖然社會有很多困難與障礙，但最後也都證明我走到了」，總統說，大家對土地問題非常關注，既然原則已經確立，「我也不希望一拖再拖」，從現在開始積極處理，下一次會議提出一個報告案，到底確立哪些原則？處理哪一些案子？哪一些案子有哪些困難。

總統表示，相信與會者回到族裡，一定會被問跟總統開了10次會，究竟得到什麼？所以，我們必須跟族人有些交代，總統這段心情告白，現場與會者響起一陣掌聲並說「謝謝總統」。

總統回應，「總統沒說，明天土地就還給你，只是說要一步一步往前走」，這一點必須清楚告訴族人，轉型正義正在往前走當中，這一點很重要，因此要求主管單位務必在下一次會議提出一個報告案，有具體內容可向族人報告。

此外，礦業法與原住民身分法修法進度也有多位委員關注，總統表示，這是總統承諾過的事情，「我的承諾沒有改變」。若無法列入臨時會議，希望在下一個會期，黨團可以努力完成修法，實現政府對族人的承諾。（編輯：趙蔚蘭）1080618