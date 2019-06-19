立院三讀 軍公教涉共諜喪失請領月退俸權利

（中央社記者陳俊華台北19日電）立法院會今天三讀修正通過國安法部分條文，軍公教涉共諜行為，喪失月退俸請領權利，已支領的也要追繳；因國安威脅已從實體延伸到網路，三讀條文明定，國安維護及於網際空間。

立法院臨時會今天舉行院會，三讀修正通過國家安全法部分條文。現行法規定，人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構刺探、蒐集、交付或傳遞公務上應秘密的文書、圖畫、消息、物品，或發展組織。

三讀通過條文中增訂，人民不得為香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，發起、贊助、主持、操縱、指揮或發展組織；也增訂不得刺探、收集、交付或傳遞公務上應秘密的「電磁紀錄」。

罰則部份，現行法中不論是刺探、收集、交付、傳遞國家機密或是發展組織等行為樣態，都處5年以下有期徒刑或拘役，得併科新台幣100萬元以下罰金，但民進黨團指出，發展組織對國安影響較深遠，危害及嚴重性比刺探、收集、交付或傳遞還重，因此提案將法定刑階級化。

三讀通過條文明定，意圖危害國家安全或社會安定，為大陸地區發展組織者，處7年以上有期徒刑，得併科5000萬元以上1億元以下罰金；為大陸地區以外發展組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金；其參加的組織之所有財產，應予沒收。

條文明定，洩漏、交付、傳遞秘密文書等，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金；刺探或收集秘密者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

三讀條文也增訂，軍公教人員在現職或或退休（職、伍）後，若犯內亂、外患罪經判刑確定，或陸海空軍刑法違反效忠國家職責罪章、犯國家機密保護法、國家情報工作法中有關刺探、收集、交付或傳遞國家機密等罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，喪失其請領退休（職、伍）給與之權利，已支領者，應以實行犯罪時開始追繳。

另外，因網路全國快速普及化，駭客、恐怖分子或敵對勢力惡意對網路破壞、入侵、攻擊，引發公務機密遭竊、攻擊關鍵資訊基礎設施等，已成為國安的重要課題。三讀條文明定，國家安全之維護，應及於中華民國領域內網際空間及其實體空間。（編輯：黃國倫）1080619