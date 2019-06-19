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登革熱疫情擴散
衛福部疾管署18日宣布，高雄新增一例本土登革熱個案，並表示高雄登革熱群聚已發展到次波感染。
登革熱疫情擴散
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登革熱疫情擴散1/7

蘇貞昌：高雄登革熱防疫經費 5300萬全額補助

最新更新：2019/06/19 16:40
行政院長蘇貞昌表示，19日上午行政院審核通過，全額補助高雄市需要的新台幣5300萬元登革熱防疫經費。（中央社檔案照片）
行政院長蘇貞昌表示，19日上午行政院審核通過，全額補助高雄市需要的新台幣5300萬元登革熱防疫經費。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北19日電）高雄市與行政院近日為了登革熱防疫經費多次交鋒，行政院長蘇貞昌表示，今天上午行政院審核通過，全額補助高雄市需要的新台幣5300萬元登革熱防疫經費。

蘇貞昌下午在官方LINE群組表示，健康是國民的基本權益，維護民眾健康的決心當然不分藍綠。

蘇貞昌表示，高雄市的登革熱疫情，是十分關心的事情，中央從農曆年前，就定期與各地方政府開會了解防疫措施與作為，也核定全台最多經費，相挺高雄防疫；也請副院長陳其邁今天回到高雄，主持專案小組會議，提供實質協助。

蘇貞昌說，上週五（14日）晚間，疾管署已收到高雄市府申請補助的公文，有了合法的撥款依據。他要求主管部會不得拖延，妥善處理；今天上午行政院審核通過，高雄市需要的5300萬元經費，全額補助；他也請求國軍化學兵隨時待命出動，全力協助防疫。

蘇貞昌又說，「防疫不分藍綠，讓我們一起為高雄努力」。（編輯：李信寬）1080619

行政院長蘇貞昌19日表示，政院已審核通過全額補助高雄市需要的新台幣5300萬元登革熱防疫經費。（圖取自蘇貞昌LINE帳號）
行政院長蘇貞昌19日表示，政院已審核通過全額補助高雄市需要的新台幣5300萬元登革熱防疫經費。（圖取自蘇貞昌LINE帳號）
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