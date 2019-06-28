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雙子星案 蔡總統：考量國家安全的決定

最新更新：2019/06/28 18:01
總統蔡英文（左）28日在台南受訪時表示，經濟部投審會駁回雙子星開發案是考量國家安全做成的決定，沒有任何卡誰的政治性考量。中央社記者楊思瑞攝　108年6月28日
總統蔡英文（左）28日在台南受訪時表示，經濟部投審會駁回雙子星開發案是考量國家安全做成的決定，沒有任何卡誰的政治性考量。中央社記者楊思瑞攝　108年6月28日

（中央社記者楊思瑞台南28日電）總統蔡英文今天在台南受訪時表示，經濟部投審會駁回雙子星案是考量國家安全做成的決定，絕不會有卡誰或是政治性考量。

蔡總統今天下午到台南市出席「全國非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」，會後接受媒體訪問時，被問到有關台北市長柯文哲針對雙子星案被駁回，說出國家願景、國家主權意識，在他看來都是屁話等說法有何意見。

蔡總統回答時表示，雙子星案的審查是投審會依法律規定，考量國家安全需求做成的決定，絕不會有卡誰、或是政治性的考量。大家都很清楚，國家主權很重要；有了主權，民主自由才可以確保，這是大家的共識，也是很重要的認知。

面對媒體詢問對總統選舉的民調數字，以及黨內整合等問題時，蔡總統表示，她要再一次強調，前行政院長賴清德還是團隊裡非常重要的成員。民進黨在初選完成後進行整合，全黨團結是沒有問題的；並希望集結社會支持的最大力量，讓2020年關鍵選舉可以過關，立委選舉可以過半，繼續守護台灣。（編輯：陳俊碩）1080628

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