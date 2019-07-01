味全龍選劉基鴻 中職連3年選秀狀元為高中生

（中央社記者謝靜雯台中1日電）中職選秀今天登場，今年加入味全龍隊話題十足，味全龍隊用狀元籤帶走平鎮高中應屆畢業生「小張泰山」劉基鴻，中職連3年選秀狀元都是高中生。

中職選秀會今天在台中好運來洲際宴展中心舉行，今年加盟的新軍味全龍隊握有狀元籤，味全龍沒有指名選前呼聲最高的投手江國豪，第一指名卻挑上內野三游砲劉基鴻。

劉基鴻以游擊位置報名，但球探評估三壘守備更為突出，打擊具爆發力、擊球點好，攻守俱佳，被評為此次所有報名野手中（包括成棒球員）打擊實力最佳的球員，樣板為退役球星、現任味全龍隊打擊教練張泰山。（編輯：屈享平）1080701

中職選秀高中生受青睞 首輪6人占3人

（中央社記者謝靜雯台中1日電）中職年度新人選秀會今天登場，味全龍狀元指名高中應屆畢業生、平鎮高中三游砲「小張泰山」劉基鴻，首輪總計6人獲指名，依序為岳政華、江國豪、林安可、蘇俊璋和徐若熙。

2019年中職年度選秀會今年在台中舉行，因為味全龍隊加盟刺激，吸引破紀錄145人報名參加，包括33名高中應屆畢業生；味全龍隊手握狀元籤，接著選秀順位為中信兄弟、富邦悍將、統一獅隊和Lamigo桃猿隊，味全龍在前4輪桃猿隊之後，可以多指名一人。

味全龍狀元籤指名平鎮高中三游砲劉基鴻，中職選秀連3年由高中生當狀元，中信兄弟隊首輪指名穀保家商應屆畢業生投打二刀岳政華，選前狀元呼聲最高的台體大投手江國豪，在首輪第3順位被富邦悍將隊選進。

文化大學投打二刀且具有高顏值的好手林安可，在首輪第4順位被統一獅隊指名，Lamigo桃猿隊首輪選進文化大學20歲投手蘇俊璋，味全龍隊首輪第6指名再選入平鎮高中應屆畢業生投手徐若熙。（編輯：屈享平）1080701