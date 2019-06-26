選秀後段順位球隊較不利 獅想進補野手

（中央社記者楊啟芳台南26日電）中華職棒上半季冠軍才剛由Lamigo桃猿拿下，季中選秀即將在7月1日登場，最後2個順位的獅隊、桃猿沒有太多主動選擇權，不過獅隊黃甘霖表示，會以野手為主，加強板凳深度。

這次選秀順位分別為味全龍、中信兄弟、富邦悍將、統一獅、Lamigo桃猿，前4輪味全龍都有2次指名權。對於選秀策略，今天桃猿總教練洪一中，以及獅隊總教練黃甘霖都表示，球隊是屬於被動的。

黃甘霖表示，會以內野手、外野手及捕手為主，因為今年球隊傷兵多，板凳深度顯得更重要；捕手部分，由於陳重羽明年主要會守外野，因此需要再選捕手進來，黃甘霖說：「重羽速度、臂力、打擊都很好，現在沒有看到比他更好的外野手人選。」

今年選秀共有13名捕手，黃甘霖指出，有5、6個人選，不過因為順位比較後面，只能到時候看狀況，他笑說：「沒有菜就選肉，沒有肉就選菜。」

桃猿近2年都是最後一個順位，不過去年前2輪選的翁瑋均、陳晨威都已在一軍出賽，洪一中表示，本來選他們是想先培養，「一開始也沒想到這麼快能在一軍，但犧牲一點也沒關係，讓他們試試看，陳晨威本來是看重他的速度，沒想到上壘率、長打率都還不錯。」（編輯：吳協昌）1080626