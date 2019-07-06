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總統立委選舉 調查局：中資奧援候選人列查報重點

最新更新：2019/07/06 17:12
總統立委日益趨近，調查局6日指出，中國對台統戰模式不乏運用採購台灣農漁產品等方式拉攏進行統戰，若資金流入資助候選人即違反選罷法，將立案偵辦。（中央社檔案照片）
總統立委日益趨近，調查局6日指出，中國對台統戰模式不乏運用採購台灣農漁產品等方式拉攏進行統戰，若資金流入資助候選人即違反選罷法，將立案偵辦。（中央社檔案照片）

（中央社記者林長順台北6日電）民國109年總統立委「二合一選舉」日益趨近，調查局今天指出，中國對台統戰模式不乏運用採購台灣農漁產品等方式拉攏進行統戰，若資金流入資助候選人，就違反選罷法，將立案偵辦。

「二合一選舉」明年登場，調查局提早規劃部署，成立「二合一選舉查察專案」、「影響國安選舉假訊息處理小組」、「加強辦理地下通匯案件專案」，並積極深化據點工作、提高偵辦假訊息及境外資金介入選舉等作為。

媒體報導，調查局首度將「陸企採購農產品」列境外資金、影響國安蒐報重點。對此，調查局今天表示，中國採購台灣農產品是兩岸正常貿易行為，調查局並不認為具有異常性，未要求外勤蒐報，也未針對農漁會團體蒐情。

調查局指出，中國對台統戰模式不乏運用來台契作及採購台灣農漁產品方式拉攏進行統戰，若採購農漁產品資金流入資助候選人，就涉嫌違犯公職人員選舉罷免法，調查局一旦掌握對價關係證據，將立案偵辦，維護選舉公平、公正。

另外，調查局通令外勤調查處站，將社群媒體、群組散布不實扭曲訊息等狀況列為這次選舉查察工作重點。聯合報報導，調查局已鎖定「鬼島狂新聞」等6大網站及娛樂公司蒐證。

調查局對此予以否認，強調目前並沒有鎖定任何政治評論或特定網站等社群媒體。（編輯：戴光育）1080706

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