吳蕚洋組白色聯盟 目前不考慮與柯文哲合作

前台北市長候選人吳蕚洋9日說，將宣布組織政黨「白色聯盟」，特色是不參加首長選舉，瞄準立委和縣市議會議員。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北9日電）前台北市長候選人吳蕚洋今天說，明天將召開記者會宣布組織政黨，黨名為「白色聯盟」，特色是不參加首長選舉，瞄準立委和縣市議會議員，目前不會考慮與柯文哲合作。

媒體報導，吳蕚洋將組織政黨，他上午接受訪問時證實，明天將召開記者會宣布，而自己在3年前就有組織政黨念頭，去年參選台北市長時，政見也提及會組黨，目前與一些志同道合的朋友共同進行。

他說，發起人包括一些社會賢達與公正人士，其中有2人曾任外縣市局處長。

不過，吳蕚洋表示，政黨的特色是不參加總統與地方首長選舉，「不取得政權為目的」，只瞄準立委和縣市議會議員，才能做到客觀監督，例如台灣一些法律寫得不好、寫得奇奇怪怪，可以藉此修改。

他說，初步推出區域立委10席，未來也會爭取不分區席次，若經費夠、也有人願意參選，不排除每個區域都推1席立委。

至於「白色聯盟」名稱，吳蕚洋說，是由所有人決議，確實會與柯文哲的「白色力量」有所混淆，但少數尊重多數。

他也強調，目前不會考慮與柯文哲合作，因為屬性不同。

柯文哲接受訪問時表示，沒有被「白色聯盟」詢問合作事宜，「每個人可以提出他的主張，看市場能不能接受」。（編輯：方沛清）1080709