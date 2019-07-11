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亞泥案展延撤銷 原基法通過後原民首度諮商同意權勝訴
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新聞專題
行政法院撤銷亞泥礦權展延案
台北高等行政法院7月11日撤銷亞泥已展延的礦權，亞泥表示待收到判決書後會依法提起上訴。
行政法院撤銷亞泥礦權展延案
新聞專題
行政法院撤銷亞泥礦權展延案4/5

花蓮礦權展延案遭撤銷 亞泥：一定上訴

最新更新：2019/07/11 16:11
台北高等行政法院11日撤銷亞泥已展延的礦權，亞泥表示待收到判決書後會依法提起上訴。圖為亞泥新城山礦區。（中央社檔案照片）
台北高等行政法院11日撤銷亞泥已展延的礦權，亞泥表示待收到判決書後會依法提起上訴。圖為亞泥新城山礦區。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北11日電）台北高等行政法院今天撤銷亞泥已展延的礦權，同時也是原住民諮商同意權勝訴的首例。亞泥對此判決深感遺憾，待收到判決書後會依法提起上訴。

太魯閣族人撤銷經濟部核准亞泥公司礦業權展限案（台北高等行政法院106年訴字第1505號判決），今天訴願決定及原處分均撤銷。

亞泥公司花蓮新城山礦場的礦權，原本到民國106年11月22日到期，亞泥於105年間向經濟部申請展延，經濟部於106年3月間核發亞泥20年的礦權展延，礦區面積399公頃49公畝46平方公尺，礦業權有效期限至126年11月22日止。

但環團及礦場周遭居民認為，經濟部未顧及居民權益就逕自展延，向行政院提起訴願遭駁回，隨後向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及亞泥已展延的礦權，今天台北高院判決撤銷亞泥已展延的礦權。

亞泥公司表示，稍晚將對此判決發表正式聲明，目前花蓮廠生產一切正常。（編輯：楊凱翔）1080711

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