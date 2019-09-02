亞泥礦權展延遭撤銷 經濟部決定不上訴

台北高等行政法院7月撤銷經濟部先前准予亞泥已展延的礦權，經濟部決定不上訴。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）台北高等行政法院7月撤銷經濟部先前准予亞泥已展延的礦權，經濟部說，經多方評估後，經濟部基於尊重原住民權益、社會和諧，對於亞泥展延20年的礦權一案決定不上訴。

亞泥公司在花蓮新城山礦場的礦權原在民國106年11月22日到期，亞泥於105年向經濟部申請展延後，經濟部於106年3月核發20年礦權展延，礦業權有效期限至126年11月22日止。

環團及當地居民就此案向行政院提起訴願遭駁回，隨後向台北高等行政法院提起行政訴訟，要求撤銷訴願決定及亞泥已展延的礦權；台北高等行政法院7月判決，撤銷經濟部先前准予亞泥展延20年的礦權，全案可上訴。

經濟部官員說，由於亞泥案造成社會紛擾，經濟部針對法治、產業發展、社會環境及原住民權益等面向分析，加上起訴書中指出，該案基於「原住民族基本法」有部分瑕疵。經濟部向行政院報告後，決定不上訴。

官員表示，亞泥也針對此案上訴，亞泥案已進入下一階段司法程序，未來將再依照法院最終判決，決定是否要求亞泥重辦展延程序，經濟部尊重最終結果。

官員說，經濟部決定不上訴後，有再與亞泥及當地族人進行溝通，均了解經濟部立場。

此外，官員也說，經濟部礦務局將礦業法修正草案列為優先法案，已送入立法院審查。由於部分議題尚未取得共識，待進行黨團協商。經濟部會備齊資料，也尊重立法院排審權利。（編輯：張均懋）1080902