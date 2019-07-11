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亞泥礦權展延撤銷
台北高等行政法院7月11日撤銷亞泥已展延的礦權，成為原基法通過後，原住民諮商同意權勝訴的首例。亞泥表示待收到判決書後會依法提起上訴。
亞泥礦權展延撤銷
新聞專題
亞泥礦權展延撤銷2/7

亞泥案撤銷展延 法官：未踐行原民諮商

最新更新：2019/07/11 18:29

（中央社記者林長順台北11日電）台北高等行政法院今天判決撤銷亞泥已展延20年的礦權，合議庭認為，經濟部在核准新城山礦權展延前，亞泥並未踐行原住民族基本法諮商同意參與程序，應予撤銷。

亞泥公司花蓮新城山礦場的礦權，原本到民國106年11月22日到期，亞泥於105年間向經濟部申請展延，經濟部於106年3月間核發亞泥20年的礦權展延（限），礦區面積399公頃49公畝46平方公尺，礦業權有效期限至126年11月22日止。

環團及礦場周遭居民認為，經濟部未顧及居民權益就逕自展延，向行政院提起訴願遭駁回，隨後向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及亞泥已展延的礦權。北高行今天判決撤銷訴願決定及原處分。全案可上訴。

北高行合議庭指出，原基法於民國94年2月5日制定發布，是立法者都為貫徹憲法增修條文第10條第11項、第12項及公民與政治權利國際公約第27條規定意旨，展現原住民族土地及自然資源權利保障的一環。

北高行表示，對於原基法發布前已取得礦業權並實際進行採礦的區域，原住民族或部落無從在原本礦業用地核定階段表示意見，自應於礦業權展限申請時給予他們表示意見的機會，否則在原基法制訂公布前業經取得的礦業權，只要未申請新的礦業用地核定，仍在原核定礦業用地採礦，將無法適用原基法第21條第1項規定。

北高行指出，新城山礦場現仍持續經營中，礦場所使用的土地於核定礦業用地時，原基法尚未制定公布，亞泥申請展延時．應踐行原基法第21條第1項規定的諮商同意參與程序，才符正當行政程序的要求。

北高行表示，經濟部在核准礦權展延時，亞泥並未踐行原基法第21條第1項規定的諮商同意參與程序，顯然違反原基法第21條第1項的規定，經濟部也未依職權要求亞泥補正，原處分及訴願決定均有瑕疵，應予撤銷。（編輯：吳協昌）1080711

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