亞泥礦權展延案遭撤銷 經部：研議是否上訴

台北高等行政法院11日撤銷經濟部先前准予亞泥展延20年的礦權，經濟部表示，待收到判決書後，在2個月內研議是否上訴。圖為亞泥礦場。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北11日電）台北高等行政法院今天撤銷經濟部先前准予亞泥展延20年的礦權，經濟部表示，待收到判決書後，會就法制面、產業發展、社會環境及原住民權益分析，在2個月內研議是否上訴。

經濟部礦務局表示，目前尚未收到判決書，但據了解，經濟部敗訴主因為未踐行原住民族基本法第21條諮商同意參與權；官員表示，諮商取得原住民族部落同意參與辦法是在105年1月4日訂定，但內容是針對開發行為，而此次的亞泥案，則是針對在辦法訂定前就已取得的既有礦權展延，認知可能有落差，待收到判決書後，會在2個月內研議是否上訴。

官員並表示，自去年3月起，經濟部、亞泥及當地族人已舉行3次三方會談，後續也將持續溝通。

諮商取得原住民族部落同意參與辦法規定，開發行為申請人必須檢具相關文件，送交當地鄉公所代為通知相關部落召開部落會議，並公告30天；申請人在部落會議召開前必須辦理公聽會、說明會，且部落會議必須有超過半數的家戶代表出席，並取得出席者半數以上同意。

亞泥公司在花蓮新城山礦場的礦權原在民國106年11月22日到期，亞泥於105年向經濟部申請展延後，經濟部於106年3月核發20年礦權展延，礦區面積399公頃49公畝46平方公尺，礦業權有效期限至126年11月22日止。

環團及當地居民就此案向行政院提起訴願遭駁回，隨後向台北高等行政法院提起行政訴訟，要求撤銷訴願決定及亞泥已展延的礦權；經台北高等行政法院判決，太魯閣族人撤銷經濟部核准亞泥公司礦業權展限案（台北高等行政法院106年訴字第1505號判決），今天訴願決定及原處分均撤銷。

對於此次判決，亞泥則表示深感遺憾，並會在收到判決書後依法提起上訴。（編輯：楊凱翔）1080711