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坪林北勢溪水暴漲 男子遭沖走搜救中

最新更新：2019/07/11 16:46
新北市消防局11日下午獲報，坪林一處露營區疑因一旁北勢溪溪水暴漲，有5人受困溪中，包含2名大人、3名小孩，無立即危險，消防人員到場利用繩索救援，陸續將人接回岸上。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真　108年7月11日
新北市消防局11日下午獲報，坪林一處露營區疑因一旁北勢溪溪水暴漲，有5人受困溪中，包含2名大人、3名小孩，無立即危險，消防人員到場利用繩索救援，陸續將人接回岸上。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真　108年7月11日

（中央社記者葉臻新北11日電）坪林區露營區旁有4名民眾被暴漲的北勢溪水沖走，稍早已有3人被救上岸，無生命危險，1名男子仍未尋獲，消防人員搜救中；另有5名民眾受困溪中大石頭，目前正陸續被接上岸。

新北市政府消防局今天下午3時許接獲報案，位於上德村虎寮潭1-2號的坪林區露營區，疑似因一旁北勢溪水暴漲，有4名民眾被溪流沖走，其中包括3名大人及1名小孩，小孩有穿著救生衣；另有5名民眾受困溪中，包含2名大人、3名小孩，無立即危險。

消防人員到場後，已在稍早發現遭溪水沖走的民眾，其中2名大人、1名小孩已被救起，無生命危險，然而仍有1名男子還未被尋獲，目前仍在持續搜索中。

受困溪中的5人則在溪中離岸邊約100公尺的大石頭上，水深約3公尺，無立即危險，消防人員利用繩索架設前往救援，目前已接觸到5人，並拿救生衣給予受困者，陸續將人接回岸上。

消防局也提醒民眾溪邊戲水應注意溪水暴漲之徵兆，避免發生危險。（編輯：方沛清）1080711

新北市坪林區一處露營區旁的北勢溪溪水11日下午暴漲，導致2名大人、3名小孩受困，消防人員獲報到場利用繩索救援，已陸續將人接回岸上。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 108年7月11日
新北市坪林區一處露營區旁的北勢溪溪水11日下午暴漲，導致2名大人、3名小孩受困，消防人員獲報到場利用繩索救援，已陸續將人接回岸上。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 108年7月11日
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