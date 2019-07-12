法國駐台代表將離任 讚台灣3大奇蹟

即將離任的法國駐台代表紀博偉12日在法國國慶酒會表示，台灣有經濟、民主與善良社會等3大奇蹟。中央社記者侯姿瑩攝 108年7月12日

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）即將離任的法國駐台代表紀博偉今天表示，4年來，他看到台灣人對未來存著許多懷疑與問號，不過，他對台灣的未來感到樂觀，並稱讚台灣有經濟、民主與善良社會等3大奇蹟。

法國在台協會今晚舉行法國國慶酒會，來台4年、今年8月將離任的法國在台協會主任紀博偉（Benoit Guidee）以中文致詞時感性表示，過去4年來，他看到台灣人對未來存著許多懷疑與問號；的確，如同大部分的民主社會，台灣面對許多挑戰，不過，以一個外國人的角度來看，他對台灣的未來感到很樂觀。

「我每天都感受到台灣奇蹟的運作」，他表示，他說的奇蹟包括經濟奇蹟、民主奇蹟，以及善良社會的奇蹟。台灣社會非常善良，「善良」與「活力」這2個形容詞也許是「台灣精神最好的定義」。

紀博偉說，他與妻子在台灣的4年過得太快。過去這段時間，台灣人熱情對待他們，他們也結交了許多好朋友，他不會忘記這些美好的經驗與回憶。

另外，紀博偉表示，他帶領法國在台協會，為台法關係做出小小的貢獻，對此感到非常驕傲；同時，能在台灣歷史關鍵時刻，生活在這裡，他也感到非常榮幸。台灣新世代的新創家、企業家、科學家、藝術家、政治家、公民社會工作者不斷出現，為更民主、更有創造力、更朝世界開放的新台灣奠下基礎。

他說，他看到的「新台灣」比過去更走向歐洲、走向法國；這些年來，台歐雙方社會交流不斷增加、對話不斷加深。今年5月，台灣在同婚立法的重大進展，「讓歐洲人了解台灣在人權佔有亞洲的先驅地位」。

同時，他指出，台法青年之間的交流也越來越密切，包括在台灣的法國學生有2000多名，每年有數百名台法年輕人利用度假打工計畫體驗台灣與法國，以及年輕企業家在台灣或法國一起發展新創公司等。這些年輕人了解到，若台法形成夥伴關係，將會有很高的發展潛力，比過去更互惠、互利。

此外，紀博偉表示，當今國際局勢緊張、經濟與科技帶來新的挑戰、民粹主義以及保護主義興起。歐洲人知道他們需要同盟夥伴一起來維護民主模式、進步價值、繁榮、尖端科技和文化，「我們相信台灣可以成為這樣的夥伴」。

致詞最後，紀博偉引用蔣渭水的名言「團結真有力」呼應法國國慶日所發揚的博愛與普世價值，他更特別用台語說出「團結真有力」這句話。

代表政府致詞的外交部政務次長謝武樵表示，台法關係在雙方努力下，越來越緊密，並感謝紀博偉推動台法關係的努力。

出席酒會的人士包括監察院長張博雅以及多位外國駐台代表。台灣同志運動先驅祁家威也在場一同慶賀。（編輯：林沂鋒）1080712