費德瑞晉級溫網決賽 老將續寫傳奇紀錄[影]

影片來源：Wimbledon YouTube頻道

（中央社記者戴雅真倫敦12日專電）下個月將滿38歲的瑞士網球名將費德瑞今天在溫布頓錦標賽準決賽中，擊敗33歲的西班牙蠻牛納達爾，高水準比賽令球迷大呼精彩，也寫下45年來以最高齡闖入大滿貫決賽的紀錄。

當代網壇四巨頭今年除了英國選手莫瑞（Andy Murray）負傷未參加男單外，其餘3人都闖入4強，大會第2種子費德瑞（Roger Federer）和第3種子納達爾（Rafael Nadal）率先碰頭，鏖戰4盤後獲勝的費德瑞將在決賽對決尋求衛冕、32歲的喬科維奇（Novak Djokovic），爭取個人大滿貫賽第21座，同時也是溫網第9座金盃。

這也將是費德瑞與喬科維奇兩人自2015年美網以來，第一次在大滿貫決賽對決。

3位網壇名將的年齡加起來破百，隨著他們年歲漸長，許多網迷都擔心這種天王級對決是看一場、少一場，但費德瑞今天的表現，實在令人難以相信他的年紀，反倒相信他將會一次次刷新最高齡紀錄，更不用說這3人目前還牢牢佔據男單世界排名前三的位置，合計握有53座大滿貫賽冠軍頭銜，很快又要變成54座。

費德瑞和納達爾今天鏖戰4盤3小時，費德瑞7比6（3）、1比6、6比3、6比4，贏得比賽。

瑞士網球名將費德瑞（前）12日在溫布頓錦標賽準決賽中，擊敗33歲的西班牙蠻牛納達爾。（共同社提供）

瑞士網球名將費德瑞闖進溫網決賽，寫下45年來以最高齡闖入大滿貫決賽的紀錄。（共同社提供）

費德瑞在賽後受訪表示，比賽中破發的機會沒有很多，第二盤很困難，陽光造成一些困擾，有些發球沒有很好，但他繼續積極進攻，第二盤之後發球也好了一些。他很高興現在全部結束了，這絕對會是他最愛的比賽之一，因為對手是納達爾，因為是在溫布頓。

不到1個月就要滿38歲的費德瑞，也成為1974年羅塞瓦（Ken Rosewall），以39歲打入美網決賽以來，闖入大滿貫賽決賽最高齡的紀錄。30歲以後，已經第5度闖入溫網男單決賽的費德瑞說：「年齡在增長，但我知道還沒有結束。」

對於下一場將對決喬科維奇的作戰計畫，費德瑞說，兩人對決這麼多次，其實彼此已經沒有什麼秘密，網球沒有平手，比賽很殘酷。他也說，就像上學一樣，考試當天反而不用溫習太多書，「我想現在已經不太需要練習」。

納達爾受訪時則說，費德瑞今天打得很棒，他自己的反手拍則是表現得不太好，讓他有些擔心，沒辦法自由發揮。他也表示，這一場比賽表現不如之前幾輪，直到最後才找回狀態，但已經太遲。

至於過去11座大賽冠軍都落在費德瑞、喬科維奇和他手中，網壇年輕一輩似乎還沒追趕上來，納達爾表示，很榮幸能身在其中。他也說：「這種狀況很難再度上演，而我們還沒結束，一切還會繼續下去。」（編輯：高照芬）1080713

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費德瑞12度溫網爭冠 對決喬科維奇無懼年齡挑戰

（中央社倫敦12日綜合外電報導）瑞士網球天王費德瑞今天第12度挺進溫布頓錦標賽男單決賽，接下來將與尋求衛冕的塞爾維亞好手喬科維奇爭冠。費德瑞表示，年齡在增長，但他無懼種種挑戰。

費德瑞（Roger Federer）2008年溫網敗給西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）。時隔11年，溫網今天再度上演經典的「費納對決」，這也是兩人生涯第40度交手。

費德瑞終場7比6（7/3）、1比6、6比3、6比4擊敗宿敵納達爾，第31度闖進大滿貫賽單打決賽。費德瑞賽後形容這是「他最喜愛的比賽之一」。

費德瑞下一場將迎戰頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic），力拚溫網第9冠。喬科維奇則尋求溫網第5冠。喬科維奇在前一場4強賽以6比2、4比6、6比3、6比2技壓西班牙對手包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）。

費德瑞被問到再度與納達爾交手的感想時說：「在這裡出戰拉法（納達爾名）總是感覺很酷。回想起來當然可說是我最喜歡的比賽之一，因為對手是拉法，而且是在溫布頓。」

37歲的費德瑞是澳洲傳奇羅塞瓦（Ken Rosewall）1974年以39歲之齡在溫網爭冠以來，晉級溫網決賽年齡最大的選手。然而14日對決32歲的喬科維奇，將是一場硬仗。喬科維奇生涯對戰以25勝22敗略占上風。

費德瑞說：「諾瓦克（喬科維奇名）是衛冕軍，本週展現爭冠氣勢。他一直很穩，我會努力將他逼入絕境，但會很不容易，他世界第一不是沒有原因的。」

「但至少可以這樣說，我現在非常高興。」

費德瑞首度在溫網與喬科維奇交手獲勝是在2012年溫網4強賽，不過喬科維奇在2014年和2015年溫網決賽都擊敗他。整體來說，喬科維奇在大滿貫賽與費德瑞交手，也以9勝6敗占上風。

然而費德瑞表示，他將無懼種種挑戰，力拚生涯第21座大滿貫賽單打金盃。喬科維奇則將力拚大滿貫賽單打第16冠。

費德瑞說：「年齡在增長，但我知道還沒有結束。今晚開始派對慶祝或太激動、太開心沒有意義，雖然我是真的蠻高興的。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1080713