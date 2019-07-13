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駐斐濟代表處遭中共施壓改名 外交部強烈譴責

最新更新：2019/07/13 20:32
駐斐濟代表處目前正式名稱為「中華民國駐斐濟商務代表團」。在中國施壓下，據了解，駐處名稱將改為「駐斐濟台北商務辦事處」。圖為斐濟國旗。（中央社檔案照片）
駐斐濟代表處目前正式名稱為「中華民國駐斐濟商務代表團」。在中國施壓下，據了解，駐處名稱將改為「駐斐濟台北商務辦事處」。圖為斐濟國旗。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）中國政府施壓斐濟政府，強迫台灣駐斐濟代表處更名，外交部今天對此表達強烈譴責，也已向斐濟政府提出正式抗議，未來將與斐濟政府持續溝通，爭取恢復駐處原有名稱。

外交部今天表示，對於中國政府挾政經優勢、財務槓桿脅迫施壓，「致斐濟政府強迫我駐處更名，我方表達強烈譴責」，也已針對更名案向斐濟政府提出正式抗議，促請斐濟政府珍視台斐雙方近50年來在各個領域的友好合作情誼，並將與斐濟政府持續溝通，爭取恢復駐處原有名稱。

外交部指出，目前正針對更名案，進行內部相關行政作業，包括駐處館牌、對外網站名稱及相關文書等將於近期內完成。

駐斐濟代表處目前正式名稱為「中華民國駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China to the Republic of Fiji）。在中國施壓下，據了解，駐處名稱將改為「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji）。

外交部表示，中華民國自1971年起在斐濟設立代表機構以來，兩國在農漁、醫療及人才培育等領域保持密切交流與合作。

近幾年來，在中共打壓下，台灣駐厄瓜多、杜拜、巴林、奈及利亞、約旦、巴布亞紐幾內亞等代表處陸續被迫改名。這些國家與台灣無邦交，原本代表處的名稱有中華民國或台灣，都已改成台北。（編輯：鄭雪文）1080713

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