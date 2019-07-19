獨家／糖協董事長換人 前台北縣農業局長郭步雲接掌

（中央社記者廖禹揚、蔡芃敏台北19日電）繼台糖董事長換人後，經濟部今天表示，行政院已核定由前台北縣農業局長郭步雲接替曹啟鴻，擔任台灣糖業協會董事長，糖協將於7月29日召開董事會確認。

經濟部官員向中央社記者表示，行政院已經核定由郭步雲擔任糖協董事長，糖協規劃7月29日召開董事會，推選郭步雲擔任董事長。

曹啟鴻為現任台灣糖業協會董事長，曾任農委會主委，也當過農業重鎮屏東縣縣長；新任董事長郭步雲同樣是農業背景出身，曾任台北縣（新北市前身）農業局長。

財團法人台灣糖業協會源始於1939年，由台灣製糖株式會社長武智直道捐助成立基金，主要協助糖業發展及舉辦員工福利事業。台糖在1955年奉經濟部核准設立「台灣糖業協會」，繼受武智紀念財團的所有資產，台灣糖業協會在2017年收歸國有，目前隸屬經濟部國營會，屬於政府捐助的財團法人 。

台灣糖業協會董事有9名，包含董事長曹啟鴻、經濟部人事處處長陳榮順、國營事業委員會組長鄭英圖等5名經濟部代表，以及台糖總經理管道一、副總經理陳秀姬等4名台糖代表；監察人共3位，包含2名經濟部、一名台糖代表。（編輯：林淑媛/張良知）1080719