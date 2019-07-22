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新聞專題
國民黨總統初選
國民黨8日至14日執行總統初選民調，共有前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋角逐，15日上午公布民調結果，韓國瑜以44.805%支持度勝出，將代表國民黨角逐2020總統選戰。
國民黨總統初選
新聞專題
國民黨總統初選1/22

藍全代會將提名韓國瑜 郭台銘尚未回覆是否出席

最新更新：2019/07/22 18:23
高雄市長韓國瑜（中）在國民黨總統初選中勝出，他15日晚間返回高雄參加電視節目戶外開講活動，進場後向支持群眾揮手致意。（中央社檔案照片）
高雄市長韓國瑜（中）在國民黨總統初選中勝出，他15日晚間返回高雄參加電視節目戶外開講活動，進場後向支持群眾揮手致意。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北22日電）國民黨全代會28日登場，將正式提名韓國瑜為總統參選人。為展現團結，國民黨也向其他參加初選者發出邀請，朱立倫，周錫瑋、張亞中都將出席，郭台銘則尚未回覆。

國民黨全代會28日在新北市板橋體育館召開，將正式提名初選勝出的高雄市長韓國瑜為總統參選人，並將舉行總統、立委參選人聯合造勢。國民黨文傳會代理主委程美華表示，國民黨5位前主席吳伯雄、連戰、馬英九、洪秀柱、朱立倫都將到場。

日前黨內總統初選競爭激烈，國民黨向其他參加初選者發出邀請函，盼大家一起參加全代會，展現團結，程美華表示，除朱立倫以前主席身分受邀將會出席外，周錫瑋、張亞中也將出席，郭台銘則尚未回覆。

程美華說，此次全代會沿用去年全代會主軸「革新團結，重返執政」，但是將副標從原本的「拚經濟，顧生活」改為「拚經濟，找出路」，整體主視覺以白、紅、藍色為主。

全代會的重頭戲是總統與立委參選人的聯合造勢，程美華說，當天安排的橋段包括總統參選人拿鋤頭象徵刨除民進黨執政的缺失，立委參選人打保齡球代表要讓民進黨全倒。至於閉幕時，則會射出紙飛機代表國民黨將要飛起來。

此外，程美華說，國民黨準備了許多募款小物，當天會拍賣兩樣復刻品，分別是國父孫中山三民主義手稿、故總統蔣中正眼鏡和手套，各僅有一套。

國民黨全代會也將安排副主席兼秘書長曾永權、立院黨團總召曾銘宗分別進行黨務報告與立法院黨團工作報告，以及將通過新增5縣市長為指定中常委、刪除總統兼任黨主席等黨章修正案。（編輯：楊玫寧）1080722

中國國民黨15日公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜（左2）勝出，將代表國民黨角逐2020總統。黨主席吳敦義（右2）上午召開記者會，和韓國瑜及參選人周錫瑋（右）、張亞中（左）營造團結氣勢。（中央社檔案照片）
中國國民黨15日公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜（左2）勝出，將代表國民黨角逐2020總統。黨主席吳敦義（右2）上午召開記者會，和韓國瑜及參選人周錫瑋（右）、張亞中（左）營造團結氣勢。（中央社檔案照片）
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