蔡總統：台商回流破4520億 投資台灣最好時機

總統蔡英文23日上午在總統府接見「世界台灣商會聯合總會第25屆回國訪問暨投資考察團」，感謝台商長年以來對故鄉的疼惜與支持，希望大家一起回台投資，一起為台灣企業發掘更多商機，共創更好的未來。中央社記者吳翊寧攝 108年7月23日

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文今天接見世界台灣商會聯合總會回國訪問暨投資考察團，她提到，現在投資台灣是最好時機，日前台商回台投資金額已突破新台幣4520億元，她相信能達到5000億元新目標。

蔡總統上午在總統府接見「世界台灣商會聯合總會第25屆回國訪問暨投資考察團」致詞提到，她昨天才剛結束自由民主永續之旅，這期間她過境美國紐約、丹佛，感受到旅外僑胞、台商對台灣的情義相挺，她要特別感謝世界台灣商會聯合總會總會長游萬豐這次出訪同行，一起為台灣拚外交。

她說，台商「一卡皮箱闖天下」的精神，不僅在國際間創造豐碩成果，也用經濟撐起台灣參與國際經貿的空間，世界台灣商會聯合總會更是台灣與國際接軌的重要推手，例如，協助台商編撰經貿投資白皮書給僑居地的政府，提升台商在當地政經地位；今年5、6月世界台灣商會聯合總會也組團到瑞典、巴拉圭訪問，用民間的力量加強穩固台灣的經貿外交。

總統蔡英文（右）23日上午在總統府接見「世界台灣商會聯合總會第25屆回國訪問暨投資考察團」，向世界台灣商會聯合總會總會長游萬豐（左）表達感謝之意。中央社記者吳翊寧攝 108年7月23日

蔡總統提到，台商們在世界各地闖蕩，對於全球經濟情勢有第一手的掌握，大家一定都認同，現在投資台灣是最好的時機。

蔡總統說，這3年來，政府積極鬆綁法規、改善台灣投資環境，今年提出歡迎台商回台投資方案，不到半年投資金額就突破2500億元目標，所以，政府更進一步設立5000億元的新目標，最近也推出投資台灣三大方案，提供更多優惠，讓台商能安心回台投資。

她指出，前幾天台商回台投資金額已經突破4520億元，如果大家一起投入幫忙，她相信一定能達到5000億元的新目標。

至於台商關心的課稅問題，蔡總統說，立法院已三讀通過境外資金匯回管理運用及課稅條例，希望透過實質租稅優惠，引導台商匯回海外的資金，調整全球投資布局，促進台灣經濟的發展。

蔡總統感謝台商長年以來對故鄉的疼惜與支持，她希望大家一起回台投資，「與我們一起拚」，一起為台灣企業發掘更多商機，共同創造更好的未來。（編輯：林興盟）1080723