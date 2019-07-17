因應美中貿易戰 中經院：中國台商近2成評估回台

（中央社記者潘姿羽台北17日電）台商回流是當前熱門議題，中經院調查也顯示，全體製造業中有60.7%在中國設廠或營運據點，而在中國的台商已有6成因美中貿易紛爭採行因應措施，約18.9%評估回台投資設點。

美中貿易戰是牽動全球經濟的重要變數，許多廠商為了規避風險，甚至掀起一波回流潮。中華經濟研究院最新調查指出，製造業最關注的總體經濟情勢議題以「中美貿易紛爭」占了80.4%居首，「匯率波動」、「國際能源及原物料價格」分別也有57.0%、51.1%。

中經院指出，據今年6月的調查，全體製造業有78.9%的廠商表示，目前或預期美中貿易糾紛會對公司訂單、產能或營運造成影響，比率高於去年12月調查的77.2%；此外，全體製造業約有52.2%受訪企業已或預計採行措施因應貿易糾紛。

中國是美中貿易戰的主戰場，許多在中國的台商也遭受波及，中經院指出，全體製造業中，有60.7%的廠商在中國設廠或營運據點，這些台商中，因美中貿易糾紛而改變投資遷廠服務據點策略，且評估回台灣投資設點的企業比重約18.9%。

值得注意的是，考量遷廠東協的台商比率還是比遷廠台灣的業者多出8.7個百分點。

政府祭出歡迎台商回台投資方案，不過調查顯示，回台投資並非廠商首選，中經院詢問製造業當中，有新增產能需求卻不打算於台灣投資廠商的考量為何，主要因素為市場規模、政策不確定性及土地廠房取得等。（編輯：林興盟）1080717