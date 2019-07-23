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國安局官員走私菸品
國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。關務署指出，出訪隨行人員走私196箱共9800條菸品，經聯合查緝小組於國賓通道攔截，未放行案貨。國安局表示將秉持「勿枉勿縱」原則全力配合偵辦。（圖為民眾提供）
國安局官員走私菸品
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國安局官員走私菸品2/9

國安局人員涉走私菸品案 吳姓主嫌遭聲押

最新更新：2019/07/23 09:04
國安局人員遭爆利用總統出訪勤務走私菸品，調查局新北市調處22日約談吳姓（前中）、劉姓國安局人員等10人到案，23日凌晨依違反懲治走私條例等罪移送到台北地檢署。中央社記者張皓安攝 108年7月23日
國安局人員遭爆利用總統出訪勤務走私菸品，調查局新北市調處22日約談吳姓（前中）、劉姓國安局人員等10人到案，23日凌晨依違反懲治走私條例等罪移送到台北地檢署。中央社記者張皓安攝 108年7月23日

（中央社記者林長順、蕭博文台北23日電）國安局官員遭爆利用總統出訪勤務走私菸品，檢調昨天約談吳姓、劉姓國安局人員等10人到案，今天凌晨移送到台北地檢署。檢察官訊問後，聲押吳姓等2嫌，其餘8人交保。

調查局獲報，有國安局人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境。調查局與海關組成聯合查緝小組，昨天中午在總統專機落地前，發現有5輛接機貨車陸續裝載走私菸品，並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪。

聯合查緝小組昨天下午1時25分於國賓通道攔截相關車輛5部，並直接押至台北關私貨倉庫。財政部關務署表示，國安局人員總計走私高達196箱共9800條菸品。

調查局新北市調處約談吳姓、劉姓國安局人員，以及5名貨車司機等共10人說明，昨天晚間依貪污治罪條例、違反菸酒管理法等罪，報請台北地檢署指揮偵辦，並陸續移送嫌疑人。（編輯：管中維）1080723

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