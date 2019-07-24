韓國瑜：副手人選心裡有數 具財經國際觀2條件

韓國瑜接受媒體專訪時拋出副手兩大條件，需具有財經專業和國際事務背景，他也說，人選他心裡有數。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北24日電）高雄市長韓國瑜將代表國民黨角逐2020總統大選，外界關注副手人選。韓國瑜接受媒體專訪時拋出副手兩大條件，需具有財經專業和國際事務背景，他也說，人選他心裡有數。

韓國瑜日前接受鏡週刊專訪今天刊出。根據鏡週刊報導，韓國瑜形容台灣的未來就像一盤棋局，副總統必須是枚活棋，在特殊的外交及兩岸關係下，由總統坐鎮台澎金馬，行政院長在第一線掌櫃，副總統則要對外接觸，甚至主動訪問國際組織、友邦，代表中華民國向外延伸，爭取更多經濟資源。

針對副手人選，韓國瑜說，他已經有數，幾乎呼之欲出；對照他開出的2大副手條件，似乎與前新北市長朱立倫、前行政院長張善政的學經歷背景不謀而合，但韓國瑜並未正面回應。

韓國瑜說，接下來將依照「台灣安全、人民有錢」的競選主軸，提出一系列的政策白皮書，帶領台灣走出僵局。

有關黨內熱議勝選組合，即為韓國瑜搭配朱立倫組成「韓朱配」，再加上鴻海創辦人郭台銘出任行政院長、國民黨主席吳敦義任立法院長。韓國瑜幽默回應，這又不是當年相親配對節目我愛紅娘，配對不能只是一廂情願，還要了解當事人有無意願。

至於黨內整合課題，韓國瑜說，初選剛落幕，應該先讓大家暫時沉澱一段時間，待時機成熟，他會出面整合各方力量，秉持大愛原則與黨內所有初選同志溝通。

他也向郭台銘喊話，若郭董願意共同參與國家未來的興衰，並一同扛起照顧台灣人民的責任，「相信未來一定會有更大合作的機會」。

談到前立法院長王金平時，韓國瑜說，王金平一直以來就是他的老長官，在立法院時期合作非常愉快，他認為王是台灣政壇上，少數見過大風大浪、大江大海的人。

韓國瑜也提到自己與黨內菁英的不同，他說，前總統馬英九、黨主席吳敦義等人，都是台大畢業，他是從國中開始，就是放牛班學生，一路跌跌撞撞，在失敗中成長，「完全不是國民黨當權派會喜歡的樣子」，即使到今天，他也未必會被黨內菁英喜歡， 但他很能夠跟庶民、基層站在一起。

談及帶職參選「落跑市長」的罵名，以及地方上的罷免行動，韓國瑜說，他一點都不害怕，這些要罷免他的人，簡直像「蒙古小鬼殺鰲拜」，鬼頭鬼腦。

韓國瑜也強調，「絕不會選上就跟高雄莎喲娜啦，沒有這回事」，未來一定以總統身分大力開發南台灣，並留在高雄上班，只有好處沒有壞處。

他也批評兩位主要對手，包括可能參選的台北市長柯文哲和總統蔡英文，他認為柯文哲，完全沒有政治中心思想， 一個人從事政治活動，中心信仰一旦飄移、浮動就很危險，自己的中心信仰、終極信仰、追求什麼要告訴民眾。

韓國瑜則認為總統蔡英文治國沒有成績，選舉到了只會抹黑對手，恐嚇人民。（編輯：林興盟）1080724