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散布總統送海地45億元假訊息 刑事局逮3人

最新更新：2019/07/25 13:25
刑事局25日宣布破獲「蔡英文（圖）送海地45億」假訊息案件，逮捕朱姓男子等3人。（中央社檔案照片）
刑事局25日宣布破獲「蔡英文（圖）送海地45億」假訊息案件，逮捕朱姓男子等3人。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦台北25日電）刑事局今天宣布破獲「蔡英文送海地45億」假訊息案件，逮捕朱姓男子等3人，詢後依違反社維法，函送新北市警察局及彰化縣警察局，依法裁處。

總統蔡英文出訪加勒比海友邦期間，網路流傳「蔡英文到海地才4小時，就送新台幣45億，高雄要滅登革熱5000萬才給2000多萬」的不實訊息。

蔡總統17日在友邦聖露西亞受訪時澄清說明，海地是貸款，且是商業性質較重貸款，高雄5000萬元就是5000萬元，沒有5000萬元變2000萬元的事，這些假消息是有人刻意操弄。刑事局偵九大隊立即查處。

刑事局今天表示，經分析臉書張貼不實訊息先後時序，發現「臉書暱稱JOO」的貼文時間為7月15日下午5時許，是發現網路公開資訊中最早貼文，且分享數超過800次以上，並在網路上廣為流傳。

刑事局說，臉書暱稱B開頭及H開頭及潘，分別在16日張貼相同內容假訊息。經蒐證分析後，研判朱姓、黃姓及潘姓等3名男子涉嫌重大，分別在7月23日、24日通知到案說明，詢後把相關卷證函送新北市政府警察局及彰化縣警察局，依法裁處。

刑事局呼籲，民眾針對來源不明訊息應遵循「迅速查證、不要傳播、獲正確資訊後幫助澄清」原則處理，並提醒製造、散布不實消息，依社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言，足以影響公共安寧者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1080725

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