傳親中港澳團體將拜會 國民黨駁斥

媒體報導，約135人的「港澳各界總統選舉造勢團」將於29日拜會國民黨與韓國瑜（圖），由於此團副團長湯麟華具有中國和平統一促進會香港總會常務理事身分，引起關注。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中、王淑芬台北27日電）外傳具有中國和平統一促進會身分人士，將隨港澳各界總統選舉造勢團拜會國民黨，國民黨文傳會副發言人洪于茜今天就此表示，黨中央並未接獲該團體來訪的相關訊息。

國民黨28日召開全代會，將正式提名高雄市長韓國瑜為總統參選人。

自由時報今天報導，約135人的「港澳各界總統選舉造勢團」將於29日拜會國民黨與韓國瑜，由於此團副團長湯麟華具有中國和平統一促進會香港總會的常務理事身分，民進黨立委賴瑞隆指出，時機點的巧合，讓台灣民眾憂心韓國瑜與對岸的曖昧關係。

對此，洪于茜告訴中央社記者，外傳有中國和平統一促進會身分的人士來訪，黨中央並沒有接獲該訪團來訪的相關訊息。

洪于茜指出，國民黨的政綱未改，仍是一中各表的九二共識，不接受一國兩制，也反對台獨，韓國瑜作為國民黨總統參選人，也應遵守一貫立場。至於中央委員、黨代表相關拜會活動，屬於黨員間的交流，黨中央予以尊重。

高雄市新聞局長王淺秋告訴中央社記者，港澳台商僑團拜會行程是以公益捐贈為主，並不清楚全部團員名單，目前也確定將由副市長代表出席。（編輯：楊玫寧）1080727