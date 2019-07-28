明星賽張志豪敲關鍵安打 中職擊退中華明星隊

（中央社記者楊啟芳新北28日電）中華職棒明星賽第2天，中職明星隊靠著張志豪在1局下敲2打點安打，加上投手群聯手封鎖，終場以4比1擊退中華明星隊，張志豪3打數2安打表現，也獲單場MVP。

1局下中職明星隊的胡金龍敲二壘安打後，廖健富選到保送，彭政閔再擊出安打，形成滿壘，接著林智勝獲保送，擠回1分，張志豪再敲安打，帶有2分打點，中職明星隊取得3比0領先。6局下2出局後，張志豪敲出三壘安打，許基宏再補上二壘安打，帶有1分打點。

雖然9局上中華明星隊靠著林益全安打、失誤及林立的二壘安打，攻下1分，終場中職明星隊還是以4比1擊敗中華明星隊。單場MVP由3打數敲出2支安打的張志豪獲得，除了第1局敲2打點安打，第6局還有三壘安打出現，跑回1分。

張志豪表示，這次是生涯明星賽第2次拿下單場MVP，上次是在2012年，至於最終是「老中華隊」中職明星隊擊敗「新中華隊」中華明星隊，張志豪說：「棒球是很不一定的，一切都很難講。」

今年是彭政閔最後一次打明星賽，張志豪表示，例行賽可能會比較有感覺，「跟恰哥一起打球10年了，一天、一天在過會有點感傷，但身為球員這天一定會到來，也辛苦他了，15年人氣王真的不容易。」

彭政閔本來是先發指定打擊，不過9局上時與陳江和一起上場守備，彭政閔守一壘、陳江和守二壘，中職明星隊還在場中大玩自拍紀念。這場彭政閔跟昨天一樣「打好打滿」，4打數敲出1支安打，跑回1分。（編輯：李錫璋）1080728